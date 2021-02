Estos son los pretendientes de Jorge Javier Vázquez en su trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'

El 11 de febrero, Jesús Vázquez le planteó la idea de ser el primer tronista gay de Mujeres y hombres y viceversa, el 12 él aceptó la oferta y se abrió el casting, pero el 15 ya había pretendientes confirmados que tendrán citas con Jorge Javier Vázquez.

La decisión del presentador de aceptar el primer trono gay y VIP del programa no se hizo esperar, y es que él ya dijo que se tomaba esta aventura muy en serio: "Yo si voy, no voy a pasar el rato, ¿eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan".

"Fundamentalmente, tienen que ser muy guapos. ¿Está mal que lo diga?", comentó el de Badalona. Y parece que el equipo del dating show ya se ha puesto manos a la obra y le ha buscado varios chicos atractivos interesados en conocerle.

Alberto

Alberto, pretendiente de Jorge Javier Vázquez en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Mujeres y hombres y viceversa ha presentado a Alberto, de 27 años, el primer pretendiente de Jorge Javier Vázquez. "Buen género es, ¿eh?", alabó Jesús Vázquez en su presentación, mientras que Nagore Robles alabó el tamaño de sus brazos.

David

David, pretendiente de Jorge Javier Vázquez en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

David es otro de los solteros que pretenderán al presentador de Sálvame. Es un amante del deporte y el gimnasio y es bombero.

Fran

Fran, pretendiente de Jorge Javier Vázquez en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Fran es sevillano y, con una simple presentación con fotos demostró lo que cuida su aspecto físico y lo que le gustan los tatuajes.

Daniel

Daniel, pretendiente de Jorge Javier Vázquez en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Daniel ya cuenta con un punto a favor de cara a conquistar a Jorge Javier Vázquez, pues es un amante de los perros, como el presentador.

La lista se irá actualizando según confirmen más pretendientes...