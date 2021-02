Jorge Javier Vázquez será el primer tronista gay de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Este jueves, el plató de Sálvame se llenó de amor al recibir por sorpresa la visita de Jesús Vázquez, presentador de Mujeres y hombres y viceversa, porque tenía un mensaje para Jorge Javier Vázquez. ¿Querría el catalán ser el primer tronista gay del programa? Solo le han hecho falta unas horas para pensárselo, pues este viernes lo ha confirmado: acepta el trono.

"Yo si voy, no voy a pasar el rato ¿Eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan", respondió el jueves el presentador al recibir la oferta, la cual no tenía claro si aceptar. Aun así, hizo una petición sobre los pretendientes que podría tener: "Fundamentalmente, tienen que ser muy guapos. ¿Está mal que lo diga?".

Pero este viernes por la mañana, durante la emisión de Mujeres y hombres y viceversa en Cuatro, Jorge Javier Vázquez ha entrado por teléfono para confirmar que aceptaba el trono para así convertirse no solo en el primer tronista gay del programa, sino también en el primer tronista VIP.

Por fin tenemos el primer trono gay de #MyHyV 🌈 pic.twitter.com/RI78DY3Ib3 — Mediaset España (@mediasetcom) February 12, 2021

Esto es un hecho histórico, pues en los 12 años de existencia del formato de citas nunca ha habido ningún trono homosexual, algo que el propio presentador de Sálvame ha destacado alguna vez.

Las condiciones de Jorge Javier

Desde que comenzó la última temporada presentada por Jesús Vázquez, Mujeres y hombres y viceversa ha cambiado un poco. Ahora, y como medida de seguridad por el Covid, los tronistas y los pretendientes conviven juntos en una casa al más puro estilo Gran Hermano, y ahí es donde tienen las citas y se conocen, vídeos que luego emiten durante la emisión de los programas en directo.

Por ello, Jorge Javier Vázquez ha puesto algunos requisitos para poder sentarse en el trono, pues no se puede permitir encerrarse en una casa con los pretendientes ya que tiene que presentar Sálvame, Sábado Deluxe y Domingo Deluxe.

Pero el programa se va adaptar a sus condiciones y en su caso esta convivencia no se realizará, pero sí le permitirán tener citas con los solteros tal y como se hacía antes. Además, el programa no ha puesto fecha -ni de inicio ni de fin- al trono, por lo que podría seguir la estela de otros tronistas y estar durante meses conociendo a los mismos chicos o a otros nuevos que vayan llegando.