De 'La isla de las tentaciones' a 'Myhyv': Inma es la nueva pretendienta de Julen 

Inma, exconcursante de La isla de las tentaciones 2, reality en el que entró de la mano de su ya expareja, Ángel, ha revolucionado este viernes el plató de Mujeres y hombres y viceversa. Y es que la andaluza es la nueva pretendienta de Julen.

El tronista ha hecho caso omiso a los consejos de Tom Brusse y ha aceptado la petición de la 'Penélope Cruz de Montequinto' (así se refieren a ella en Mediaset) sin pensarlo dos veces.

"A mí de Inma me han hablado muy bien y me han dicho que es una chica muy fiel. El tema de los celos, creo que cuando te enamoras de alguien de verdad a veces ves pájaros donde no los hay", ha opinado el joven, que ha querido empatizar con su nueva pretendienta.

El ex de Violeta Magriñán también ha sido sincero en su encuentro con Inma y ha confesado que él le miro el móvil a su expareja. "Yo le cogí el móvil una vez a mi expareja y me llevé un chasco, por eso aprendí a no volver a hacerlo", ha confesado. En su primer cara a cara, ambos ya saben que tienen algo en común.