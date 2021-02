David, el nuevo pretendiente de Jorge Javier Vázquez en 'MYHYV'

Jorge Javier Vázquez ha estrenado el primer trono gay que tiene lugar en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, por lo que se ha convertido en un tronista VIP, el cual ha podido conocer ya a algunos de sus pretendientes.

Uno de ellos es David, amante del deporte y, sobre todo, del gimnasio. Su profesión va ligada a la necesidad de mantener un buen estado físico, ya que es bombero.

Así, este podría ser uno de los chicos que conquisten el corazón del presentador de Sálvame que ha indicado que le gustan los chicos guapos y que se va a tomar la experiencia muy en serio: "Yo si voy, no voy a pasar el rato, ¿eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan", afirmaba.