Jorge Javier Vázquez confiesa uno de los motivos por los que ha aceptado el trono de 'MyHyV'

Poco le costó a Jorge Javier Vázquez pensarse la proposición de Jesús Vázquez de ser el primer tronista gay de Mujeres y hombres y viceversa. El presentador del dating show apareció el jueves por la tarde en Sálvame para ofrecérselo, y el viernes por la mañana, el catalán ya se había decidido y se lo confirmó a su compañero.

"Yo si voy, no voy a pasar el rato, ¿eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan", aseguró el de Badalona. Y parece que no va de farol, pues el presentador volvió a repetir en Sábado Deluxe que su participación iba muy en serio.

De hecho, Jorge Javier Vázquez explicó en su programa que se iba a borrar de Grindr y Tinder, dos apps para ligar que tiene en su móvil. "Yo si voy, me lo tomo en serio", se reafirmó, algo que Belén Esteban corroboró: "Está muy concienciado".

Pero es que, de hecho, detrás de esta decisión habría un motivo más por el que el presentador dijo que sí, y es que ve un gran beneficio a ser tronista de Mujeres y hombres y viceversa en la actualidad: "Durante la pandemia, es muy difícil conocer a alguien". Por ello, ligar en este programa con todas las medidas de seguridad es un plus para él en los tiempos que corren.

"También he tomado [esta decisión] porque si vas al programa no vas a estar picardeando", aseguró. Kiko Matamoros bromeó entonces con que su participación en el programa iba a ser una "suspensión temporal" a sus ligoteos esporádicos.

Pero, sea como fuere, parece definitivo que Jorge Javier Vázquez será el primer tronista gay y VIP del dating show presentado por Jesús Vázquez. Aun así, lo que no hará el catalán será convivir con sus pretendientes en una casa, como es habitual en el formato actualmente.