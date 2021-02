Un descalabro no siempre implica giros de guion y lo van a demostrar tanto Ciudadanos como el PP después de los malos resultados de ambos en las elecciones del 14-F en Cataluña. Por ejemplo, Inés Arrimadas ha dejado claro que no tiene intención de dimitir tras la debacle sufrida por la formación naranja. En Génova tampoco habrá grandes cambios, tal como anunció Teodoro García Egea. "No cambiaremos la estrategia", avisó. Y todo ello a pesar de que Cs perdió 30 escaños y el PP uno respecto a los comicios de 2017.

Las consecuencias, por lo tanto, no serán orgánicas. Arrimadas no piensa en cesar al candidato, Carlos Carrizosa, ni tampoco a otras voces con responsabilidades importantes. Casado, de momento, tampoco plantea cambios relevantes a nivel de cargos. ¿Entonces? Puede que las modificaciones que se den sean a nivel de discurso. Más lejos de Vox, seguramente, en tanto en cuanto la formación de Santiago Abascal ha canalizado el fracaso de Cs y del PP.

Las miradas están más puestas en el propio Pablo Casado que en Alejandro Fernández, pues los populares no son capaces de absorber el voto que pierde Ciudadanos. Los de Arrimadas fueron primera fuerza hace cuatro años y ahora se han quedado por debajo incluso de En Comú Podem (que mantuvo resultado). En los cargos importantes del Partido Popular ya hay miradas que apuntan al líder, precisamente por su plan frente a Vox.

Superando los 200.000 votos, el éxito de Vox en Cataluña ha tenido reflejo en todo su territorio, ya que ha logrado escaños por las cuatro provincias: siete por Barcelona, uno en Girona, dos por Tarragona y uno más por Lleida. Además, aumenta el apoyo obtenido respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Entonces obtuvo un porcentaje de voto del 6,33%, casi un punto y medio inferior al de este 14 de febrero.

Con el resultado de este domingo, Vox está ya presente en un total de trece parlamentos autonómicos: Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Valencia, Asturias, Baleares, Andalucía, Ceuta, Melilla, País Vasco y Cataluña. Mientras, son seis las comunidades en las que no ha logrado aún representación: Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, La Rioja y Galicia.

Para muchos, la clave de la derrota de PP y Cs está en cómo han entrado en el terreno de juego de Vox, manejando mensajes que domina mejor la formación de Abascal. Esa correlación de fuerzas, parece, le está saliendo mejor a estos últimos. A pesar de todo, García Egea sostuvo que los resultados del 14-F no son "extrapolables" al escenario nacional, donde el PP sigue siendo segunda fuerza, por delante de Vox y con setenta y nueve escaños más que Ciudadanos.

Pero la realidad es que desde las elecciones andaluzas de 2018, Vox sigue comiendo terreno a populares y naranjas. El partido de Abascal solo tuvo un momento fallido en las elecciones gallegas, donde no consiguió representación. Pero, por ejemplo, el Parlament será la sexta cámara autonómica con más representación para Vox. Y eso es a costa de PP y Cs, aunque en Génova y Alcalá no vaya a tener demasiadas consecuencias.