Pacto con Junts o geometría variable: así es la encrucijada de ERC tras las elecciones en Cataluña 2021

Todos los caminos para la investidura conducen a ERC. Su empate con el PSC en la primera posición ayer en las urnas abre el camino para que su candidato, Pere Aragonès, se convierta en el próximo president de la Generalitat, ya que a priori puede concitar muchos más apoyos parlamentarios que el socialista Salvador Illa.

Pero el endiablado escenario político catalán no augura una investidura fácil, y aunque a Aragonès las matemáticas le abren varias vías, las opciones más probables se reducen a dos. La primera, reeditar un pacto con Junts en el que ahora ERC sería la fuerza mayoritaria. Y la segunda, tratar de buscar un apoyo siquiera parcial del PSC para poder gobernar sin Junts e ir buscando acuerdos puntuales con diferentes partidos durante la legislatura.

Gobierno independentista

Es la opción más continuista: ERC y sus 33 diputados podrían apoyarse en los 32 escaños de Junts y los 9 de la CUP para gobernar. Con estos 74 escaños, la mayoría absoluta para el Govern estaría asegurada.

No obstante, no está claro que este Ejecutivo netamente independentista gozara de estabilidad incluso disfrutando de mayoría absoluta. Los resultados tan parejos que han obtenido ERC y Junts revelan que la fractura en el independentismo por la estrategia a seguir está más viva que nunca. Y, con solo un escaño de diferencia, no existe una fuerza claramente hegemónica en su seno.

Los últimos meses compartiendo Govern fueron muy convulsos para ambas formaciones, con visiones incompatibles sobre la vía para conseguir la independencia: ERC apuesta por el diálogo con el Estado y un referéndum pactado y Junts insiste en el choque frontal y la independencia unilateral.

Una coalición como la que ha gobernado Cataluña desde 2015 pero con los roles invertidos –los republicanos liderando y los de Carles Puigdemont como socios minoritarios– cronificaría esa pelea por la hegemonía secesionista. De hecho, anoche mismo la candidata de Junts, Laura Borràs, ya comenzó a meter presión a Aragonès aseverando que el hecho de que el independentismo ha ya superado el 50% de los votos debe tener "consecuencias".

Apoyo puntual del PSC a ERC

La segunda opción que podría explorar Aragonès pasa por intentar no depender exclusivamente de Junts para ser investido y gobernar. Y en esa vía, la posición clave es la que adopte el PSC.

La candidatura de Salvador Illa podría evitar un Govern apoyado o participado por Junts y su estrategia de choque contra el Estado si ofreciera sus votos a ERC para la investidura. Illa ha asegurado durante la campaña que no gobernará con ninguna formación independentista, y los republicanos incluso han firmado por escrito que «en ningún caso se pactará la formación de gobierno con el PSC». Pero el apoyo de unos pocos diputados socialistas a la investidura de Aragonès para, acto seguido, pasar a liderar la oposición bastaría y no incumpliría ninguno de esos dos compromisos. Ese escenario permitiría a Aragonès gobernar en solitario –o con En Comú Podem, a quien los republicanos han hecho guiños durante la campaña– buscando apoyos parlamentarios puntuales para cada una de sus iniciativas. No obstante, anoche mismo Aragonès hizo un llamamiento a las fuerzas que defienden «la amnistía» y «la autodeterminación», lo que excluye al PSC

Tripartito de izquierdas

Mucho más improbable parece la tercera opción: un tripartito progresista entre ERC, PSC y En Comú Podem. La candidata morada, Jéssica Albiach, ha insistido durante la campaña en esta opción y lo cierto es que, matemáticamente, una alianza de estas características proporcionaría estabilidad al Govern: 74 de los 135 escaños del Parlament, mayoría absoluta.

No obstante, los vetos cruzados entre Illa y Aragonès hacen casi imposible esta posibilidad, aunque sí que es más factible que alguno de los dos ofreciera a Albiach compartir Govern para que el tercero dé estabilidad al Ejecutivo desde fuera