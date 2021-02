El PP asegura que el Gobierno "consolida su ataque al turismo al tumbar el plan de ayudas a la hostelería"

Cortés ha criticado que "esta es otra oportunidad perdida para ayudar a la hostelería y la restauración, de manera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consolida su ataque al turismo al rechazar esta PNL compuesta por 15 medidas de apoyo contundente al sector y que incluye ayudas directas".

"Este Gobierno es el único que las rechaza a día de hoy, frente al resto de administraciones como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital, entre otros, que sí las están aplicando", ha indicado.

El dirigente 'popular' ha reivindicado el "esfuerzo" de estas administraciones, "pese a contar con menos recursos" que el Estado, recordando que "el Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa 230 millones de euros en ayudas directas, con más de 22.000 autónomos ya beneficiados en la provincia de Málaga".

A estos, ha destacado, "se suman los 9,2 millones de euros la Diputación, de los que 2,3 millones están dedicados concretamente a los sectores de la hostelería y la restauración", apuntando igualmente "los cinco millones de euros aprobados por el Consistorio malagueño en ayudas directas para el comercio y la hostelería, frente a los cero euros del Gobierno".

Cortés, que ha alertado de que "tumbar este plan urgente hace peligrar más de un millón de empleos en nuestro país", ha resaltado entre las medidas "las ayudas al alquiler, la exención del pago de la cuota a aquellos autónomos que se vean obligados a suspender su actividad o un plan Renove para los negocios que han tenido que realizar una inversión para adaptarse a la pandemia".

Además, se reclama "apoyo económico para la creación de sistemas digitales y herramientas que permitan adaptarse a esta nueva situación o seguir flexibilizando las condiciones para acceder a los ICO", ha enumerado.

En este marco, ha cuestionado a los diputados socialistas malagueños y al ministro Alberto Garzón "cuál fue el motivo para dar la espalda una vez más al sector de la hostelería, clave para la economía local y que sustenta a miles de familias de nuestra provincia", alertando igualmente que las declaraciones de Sánchez en foros de turismo, donde ha descartado la entrada de turistas este año, "lastrarán aún más al sector y ya han derivado en que el territorio británico aconseje no visitarnos este verano".

"Desde el PP lamentamos este nuevo ataque y la política del no por el no de PSOE y Podemos", ha subrayado. Por su parte, España ha criticado que el país "es el único de Europa que no está dando ayudas directas a los sectores afectados por la pandemia", recordando que Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo o Rumanía "llevan meses aplicándolas, al igual que el resto de administraciones".

Al respecto, ha apuntado que "Alemania ha aprobado ayudas por valor de 11.000 millones de euros; Francia, por 6.000 millones de euros e Italia, por 5.400 millones de euros" y ha incidido en que "Europa nos señala como el país que peor ha gestionado la crisis, situándonos a la cola en ayudas, al destinar el 1,3 por ciento del PIB, frente al cuatro por ciento de la media europea", ha explicado.

Asimismo, la dirigente 'popular' ha lamentado que "este Gobierno no da ayudas y tampoco permite la bajada de impuestos o la exoneración de cotizaciones sociales, como también estamos reclamando desde el Partido Popular a través de esta PNL", ha insistido.

España ha alertado, además, "del golpe al turismo y a la inversión extranjera" que suponen las declaraciones del vicepresidente Iglesias "al cuestionar la calidad democrática de nuestro país", incidiendo en "la necesidad de estabilidad para un sector duramente golpeado por esta crisis". "Estas afirmaciones dinamitan la estabilidad, perjudicando la imagen de España y la inversión extranjera", ha abundado.

Al respecto, ha manifestado que "con este Gobierno llueve sobre mojado", en alusión al ataque del ministro Garzón al sector turístico.

Por último, Pérez de Siles ha puesto en valor la convocatoria de cinco millones de euros en ayudas directas por parte del Ayuntamiento de la capital para pymes y autónomos del comercio y la hostelería, recordando que pueden solicitarse hasta el próximo 2 de marzo e indicando que ya se contabilizan más de 2.400 solicitudes registradas.

La también portavoz del PP en el Consistorio ha hecho hincapié en la movilización de más de 38 millones de euros en herramientas para paliar la crisis social y económica derivada de la pandemia, señalando también "las rebajas fiscales que han permitido dejar en el bolsillo de las pymes y autónomos más de 600.000 euros, entre ellas, que los comerciantes y hosteleros no tengan que pagar la tasa de ocupación de la vía pública durante los cierres de actividad motivados por el COVID".

Pérez de Siles ha afeado al Gobierno que "no responda a las reivindicaciones de los ayuntamientos" para permitir la flexibilización de las tasas, reivindicando que la capital "ha invertido más de 300.000 euros para la aplicación de bonos e incentivos al comercio de proximidad, poniendo sobre la mesa herramientas para impulsar la venta online de los negocios locales mediante el portal comprarpormálaga.com o aprobando un convenio con la EOI para formación y empleo por valor de cuatro millones de euros, de los que 2,5 millones irán dirigidos a la profesionalización del comercio de cercanía", ha concluido.