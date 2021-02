Esmé Bianco, de 'Juego de Tronos', asegura que Marilyn Manson le hizo cortes en el torso con un cuchillo

Pocos días después de que la actriz Evan Rachel Wood acusara al músico Marilyn Manson de "abusar horriblemente" de ella durante un largo periodo cuando salían juntos, ahora ha sido la actriz Esmé Bianco quien ha hablado de los supuestos maltratos que sufrió cuando era pareja del cantante.

En declaraciones al medio The Cut, la intérprete ha revelado cómo fue su relación con Marilyn Manson, que, según el citado medio "la llevó a años de tormento psicológico y violencia que descarrilaron su carrera como actriz y la dejaron con cicatrices físicas y trastorno de estrés postraumático".

Bianco conoció a Manson en 2005 a través de su entonces prometida, Dita Von Teese, una modelo que ha asegurado que durante su relación con Manson no sufrió las penalidades que otras mujeres relatan. Esmé Bianco y el cantante comenzaron a salir de forma intermitente en 2009, tras el divorcio de Von Teese.

Tras mudarse a vivir con Manson comenzó lo que ella define como una pesadilla de control absoluto, de salidas, entradas e incluso de sus horarios de descanso. "A menudo me despertaba violentamente si me iba a dormir sin permiso", relata la actriz. "Básicamente me sentí como una prisionera", añade.

Bianco asegura que el cantante consumía muchas drogas y alcohol y que en algunas fiestas Manson ponía las imágenes de Juego de Tronos, en las que ella hacía de prostituta, para humillarla. "En una fiesta, Manson se levantó la falda y le dio una palmada en el trasero, que ya estaba cubierto de un hematoma", dice la revista.

Y es que al parecer, las lesiones físicas eran la tónica habitual. Una vez, asegura la actriz, Manson le cortó el torso repetidamente con un cuchillo. "Solo recuerdo estar acostada allí, y no luché contra eso. Fue una especie de último momento en el que perdí todo sentido de esperanza y seguridad".

La actriz alega que sufría síndrome de Estocolmo que la impulsaba a seguir junto al cantante. "Estaba tratando desesperadamente de complacerlo", dice.

La ruptura llegó en mayo de 2011 después de que, según asegura, Manson la persiguiera por el apartamento con un hacha.