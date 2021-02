El actor de Los Goonies Corey Feldman acusa a Marilyn Manson de "décadas de abuso mental y emocional"

Marilyn Manson está en el ojo del huracán. El polémico rockero ha visto como en las últimas fechas se le han acumulado acusaciones de abusos, después de que su ex Evan Rachel Wood y hasta 11 mujeres destaparan la caja de los truenos. Pero a estas acusaciones se ha sumado otra, la del actor Corey Feldman.

Feldman, famoso por ser uno de los protagonistas de la película juvenil de aventuras de los 80 Los Goonies, compartió durante años amistad con el cantante de Ohio.

En su cuenta de Instagram, Feldman ha acusado a Manson de "abuso mental y emocional durante décadas" y de "jugar con mi vida". Según Feldman, que ahora tiene 49 años, Manson estaba "obsesionado" con él y lo decía que él era su ídolo, antes de intentar manipularlo como si fuera un "juguete".

Feldman usó una foto del día en el que según él, "intentó usarme y abusar de mí como su juguete, al intentar manipularme para romper mis cinco años de sobriedad y esnifar cocaína con él, mientras me hacía luz de gas en su gira Mechanical Animals, donde comenzaron las décadas de abuso mental y emocional".

"Afortunadamente, no sufrí daños físicos esa noche cuando salimos a salvo, ¡pero solo fue el comienzo de mi pesadilla!". "¡Manson ha estado obsesionado conmigo durante dos décadas! ¿No me crees? ¡Solo mira los hechos publicados!", prosigue el actor.

"Escribió por primera vez varios pasajes sobre mí en su libro Long Road Out of Hell, ya que nos conocimos unos meses antes de un estreno en Nueva York donde comenzó el proceso", dice Feldman. "Me agarró la cara frente a la multitud y me besó con su lápiz labial negro que no pude borrar en toda la noche", continúa el goonie. "Él procedió a hablar sobre mí diciéndome que era un 'gran fan' mío. Luego me presentó a su mejor amigo, Billy Corgan (líder de la banda Smashing Pumpkins).

"¡Todo esto está documentado en su libro! Se jacta de ello como si yo fuera una persona con necesidades especiales de la que se estaba burlando", dice Feldman en su publicación en Instagram.

"Manson buscó una amistad conmigo. Me dijo que yo era su ídolo. Me dijo Decirme que en realidad sacó todo su estilo al ver mi película Dream a Little Dream y mi personaje Bobby Keller fue la inspiración para todo su look", añadió.

"No sé si eso era verdad, pero lo usó para manipularme. Meses después me llamó la mañana de Navidad, me felicitió y me invitó a una cena en torno al lanzamiento de su libro", dijo Feldman.

"¡La foto es de ese momento! Más tarde regresamos a su casa donde comenzó la pesadilla. Desde entonces, ha arruinado mi vida", concluye Corey Feldman en una publicación que acumula más de 13.000 'me gusta'.