Cuatro de cada cinco niñas y mujeres dicen sufrir acoso sexual en las calles: "Nos sentimos inseguras, nos acosan, nos tocan"

"Volviendo a la estación con mi amiga tras una salida nocturna, escuchamos a un grupo de hombres que hablaban sobre ‘violaciones en manada’"... "Volvía a casa a las 3 de la mañana y me siguió un hombre masturbándose en una furgoneta blanca hasta"... Estos testimonios son de dos mujeres jóvenes de 19 y 26 años en la ciudad de Madrid y son dos de entre miles de experiencias terribles que peligrosamente se han convertido en "costumbre" en las calles de la capital.

¿Madrid una ciudad segura? No tanto para las mujeres. Un estudio revela que cuatro de cada cinco niñas y mujeres han sufrido acoso callejero en Madrid. Miradas fijas, "piropos", tocamientos, ataques físicos, acoso verbal, seguimientos, silbidos, masturbaciones...Y una larga lista de experiencias desagradables a las que se tienen que enfrentar todos los días las niñas y mujeres madrileñas.

Así lo recoge la ONG Plan International en su proyecto presentado este martes para estudiar la percepción de seguridad en las calles de chicas entre 15 y 25 años, haciendo una radiografía del acoso callejero en Madrid, Barcelona y Sevilla, pero también se hace a nivel internacional. En el caso de Madrid, el estudio (In)Seguras en Madrid reúne 951 puntos de la capital registrados en la plataforma web de Free to Be donde las jóvenes se sienten más seguras y en los que se sienten menos seguras.

Se recogieron 1200 aportaciones de un perfil determinado: mujeres y niñas, personas transexuales, no binarias y aquellas que se identifican con otros géneros de hasta 30 años.

Normalización del acoso

Este estudio revela cuestiones que muchas mujeres han sufrido y sufren a diario y para las que el hecho de que el 84% de mujeres hayan tenido una experiencia negativa en esos 951 puntos "no es ningún hallazgo". "Para nosotras no hay ningún hallazgo, el hallazgo importante no es para nosotras, sino para el mundo, que vea hasta qué punto nos sentimos inseguras, nos acosan, nos tocan. Para que por fin haya un sitio en donde esté escrito", reflexiona una participante en el estudio.

Entre las experiencias que fueron señaladas como negativas, la violencia física era "un tema menor en comparación con los constantes casos de acoso verbal o sin contacto físico directo". Tres de cada cuatro participantes experimentaron acoso verbal, sin contacto físico: se trata de situaciones violentas y discriminatorias que se han ido "normalizando" en la sociedad y que provocan la "sensación de inseguridad porque conlleva el miedo a una escalada a formas más graves de violencia", señala el estudio.

Esta "normalización" del acoso callejero está relacionada con la frecuencia con la que las mujeres viven estas situaciones en los espacios públicos. "Es una cosa que se sabe que va a pasar, y ese miedo o esa prevención se asume ya por las chicas", añaden en el estudio. "Cuando sales, tus padres te dicen que tengas cuidado…ya se asume que te puede pasar algo".

El acoso callejero en Madrid. PLAN INTERNACIONAL

Los lugares donde se sienten más inseguras

Las jóvenes madrileñas, según revela la investigación, donde más inseguras se sienten es en las calles. Los ejemplos que aparecen ahí son en zonas tan amplias y fundamentales para la movilidad como es por ejemplo el camino desde o hacia el transporte público o sus rutas habituales para ir a los centros educativos o trabajo. En la calle resultó ser la ubicación más considerada del total de los puntos negativos, 67%, y los positivos fueron el 52% de los marcados. De todos los puntos registrados en la calle, la mayoría (87%) coincidía con una mala experiencia.

Después de las calles, los otros sitios más inseguros son el transporte público y los parques. En estas zonas, al igual que en las calles, la mayoría de los puntos que recibieron eran de malas experiencias. Sin embargo, los comercio y los eventos públicos son las zonas que tuvieron mejor valoración.

Además, destaca zonas emblemáticas y muy concurridas en Madrid que, según las puntuaciones, no son seguros para las mujeres ya que hay una elevada prevalencia de acoso sexual como es La Puerta del Sol, la estación de trenes de Atocha, calle Gran Vía, calle de Hortaleza o la calle Argumosa en Lavapiés.

Según se recoge en la encuesta, los puntos "positivos no superan a los negativos en ningún lugar de la ciudad, algo que no sucedió en las otras cinco ciudades participantes del estudio, lo que refleja la falta de motivación de las chicas para dar de alta los puntos en ausencia de problemas".

Los lugares donde se producen más acoso sexual callejero y los que menos en Madrid. PLAN INTERNACIONAL

Pocas mujeres denuncian

Según los datos que recogen de las aportaciones de más de un millar de mujeres, solo el 8% de estas situaciones de acoso han sido denunciadas ante las autoridades, y de este porcentaje, en el 73% de esos casos indican que las autoridades no actuaron según ellas esperaban.

Por ejemplo, una joven de 24 años narra en el estudio que "en la discoteca de los bajos de Argüelles-Moncloa y en el baño un chico le empujó, le tiró al suelo y le partí la lengua" y que a quien expulsaron del local fue a ella. Y como si fuera poco, llamó "a la policía y tardaron en llegar" y " cuando les explicó lo ocurrido le restaron importancia y dejaron marchar al chico". "No avisé a la policía porque seguro que no van a hacer nada", relata otra joven de 21 años.

Sin embargo, a quien sí lo relatan el 40% de las afectadas es a sus amigos y familiares. La falta de denuncia puede deberse a que el 49% de las participantes señaló que el acoso en espacios públicos "sucede con tanta frecuencia" que ya estaban acostumbradas.

Las respuestas ante el acoso sexual callejero en Madrid. PLAN INTERNACIONAL

No se mueven libremente

La mayoría de las participantes abogó por evitar los sitios que ellas señalan como "negros". Por ejemplo, en Madrid hubo un registro elevado de masturbación en público (11%), que se producen normalmente en los parques. Así que los parques son zonas que las mujeres vetan, sobre todo, por la noche.

También evitan los lugares con poca luz y con malas infraestructuras. Esto afecta a sus "posibilidades de moverse libremente por la ciudad sin miedo". El acoso en espacios públicos es tan común que ha hecho que las jóvenes madrileñas modifiquen su comportamiento.

"Solía tener esta zona como punto de encuentro con mis amigos cuando quedamos, pero ahora lo evito porque siempre que los esperaba sola se acercaba alguien para intentar ligar conmigo, etc. Por la noche la situación empeora", confirma una participante de 23 años.

La medida que propone Madrid

El Ayuntamiento de Madrid está preparando un Plan de Acción para que Madrid "sea un espacio más seguro para mujeres y niñas", y en el que se incluirán mapas que muestren los 'puntos negros' en los que, por sus características, presentan más riesgo de producirse casos de acoso o de violencia sobre las mujeres.

"El desarrollo del plan incorporará diferentes proyectos piloto y será implementado por los diferentes servicios municipales afectados, principalmente en el ámbito de Urbanismo, Movilidad, Cultura, Deporte y Prevención de la Violencia de Género", señalan desde el Consorcio.