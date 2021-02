Este lunes, Paco Sanz, el valenciano que fingía tener "más de 2.000 tumores", reconoció haber estafado más de 264.000 euros con su enfermedad y aceptó una condena de dos años de prisión frente a los seis que inicialmente se le pedían.

Durante años, este hombre engañó a numerosas personas, entre ellos rostros muy conocidos, para que le ayudaran con su patología. Finalmente, el fallo de este caso sobre estafa ha terminado con dos años de cárcel para Sanz, aunque es probable que evite ingresar en prisión si no vuelve a delinquir, como ocurre en estas condenas de dos o menos años de cárcel.

Paco Sanz fue diagnosticado con el síndrome de Cowden, una enfermedad genética rara que se caracteriza con la aparición de tumores, aunque son benignos y sin riesgo para su vida. Aun así, quedó incapacitado para trabajar y cobraba una pensión de 746 euros. Pero el enfermo decidió sacarle más partido a su patología y, en 2010, comenzó una campaña por las redes sociales para pedir ayudar en su causa.

Los famosos afectados se pronuncian

Son muchos los famosos que fueron estafados por el condenado: Santi Rodríguez, Jorge Javier Vázquez, Pedro García Aguado, José Mota, Nacho Guerreros, David Muro y el chef Pedro Roca -quienes acudieron a testificar-; y también Dani Mateo, Javier Cárdenas, Risto Mejide, Melendi, Santiago Segura, la cantante Charo Reina, el futbolista Álvaro Negredo o el youtuber Auronplay -quienes no han asistido al juicio-.

🔴DIRECTO| En el juicio contra Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores, hoy actores y presentadores declaran cómo testigos afectados por él#9FebreroESp



▶https://t.co/AhwolmPgFMpic.twitter.com/YjcGCKXDbq — Espejo Público (@EspejoPublico) February 9, 2021

A la salida del litigio, Nacho Guerreros, quien da vida a Coque en La que se avecina, se pronunció sobre su caso con Paco Sanz: "Pedí ayuda para este señor en las redes sociales, incluso puse un número de cuenta. Es gentuza, me escandaliza que estos estafadores campen a sus anchas".

🎥VÍDEO| @JoseMotatv es uno de los presentadores víctima de las estafas de Paco Sanz. Esto es lo que nos ha contado él a la entrada del juicio y Nacho Guerreros#9FebreroESp



▶https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/vhJ9mPBYMX — Espejo Público (@EspejoPublico) February 9, 2021

Del mismo modo lo hizo José Mota, quien opina que lo "que tiene que hacer es devolver el dinero y pedir perdón a la sociedad. Este tipo de actitudes son lamentables. Jugar con la salud para captar ayuda económico me parece absolutamente lamentable".

El programa de Ana Rosa pudo hablar con David Muro, también a la salida de los Juzgados. "Lo conocí, me enseñó sus papeles, parecía que todo estaba en orden y me puse a mover todo aquello", declaró el actor de Acacias 38. "Es triste cuando sale la basura del tipo este, no me molesta por el dinero, que lo tiene que devolver como todos los que mangan, pero son las formas, porque hay mucha gente que de verdad lo necesita".

Pedro García Aguado, quien también testificó, criticó en el magazine de Telecinco los métodos con los que Paco Sanz le engañó a él y a otros tantos: "Cuando tú te dedicas a ayudar a las personas después de haber pasado por una situación complicada como pasé yo hace muchos años y te das cuenta de que has sido víctima de un engaño pensando que estaba muy enferma, pues la verdad que la sensación no es nada agradable".

"Desde que yo descubrí que esta persona nos había estafado no he donado a ninguna causa más", confesó el que fuera presentador de Hermano mayor y añadió que lo que siente es "impotencia, frustración e ira".

David Muro: "No me molesta por el dinero, que lo tiene que devolver, sino por las formas, porque hay mucha gente que de verdad lo necesita"

La folclórica Charo Reina habló de su caso particular con Hoy en día, de Canal Sur, pues ella no solo le dio difusión a su enfermedad, sino que donó dinero y compró varios ejemplares de su libro. Sin embargo, empezó a desconfiar cuando lo invitó a un concierto suyo y vio no solo que no parecía una persona necesitada, sino que era muy sociable y abierto, algo que no le cuadraba con cómo se comportaba cuando pedía dinero.

Y es que, para la cantante, lo que le produce un "gran dolor" es la estafa emocional y el ver cómo se ha burlado de la generosidad de las personas solidarias.

Dani Martínez desmiente que él haya sido estafado

Nunca hablé con este señor, nunca contactó conmigo, nunca estuve en ninguna gala y nunca participé en ninguna recaudación para este estafador. Lo siento por los que lo hicieron, pero mi nombre aparece en todos los medios y no es verdad. https://t.co/wDG1ZiaZf1 — Dani Martínez (@danimartinezweb) February 8, 2021

Otro de los nombres que ha estado sonando estos días en el caso de Paco Sanz es el de Dani Martínez. Sin embargo, el jurado de Got Talent ha aclarado que él no fue víctima de esta estafa. "Nunca hablé con este señor, nunca contactó conmigo, nunca estuve en ninguna gala y nunca participé en ninguna recaudación para este estafador. Lo siento por los que lo hicieron, pero mi nombre aparece en todos los medios y no es verdad".