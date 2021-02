La ansiada inmunidad de grupo contra la Covid en España se complica: apenas supera el 0,50% y su horizonte es el 70%

La pandemia no es una epidemia que se propaga en España, sino en el mundo entero; por esta razón, la inmunidad de grupo que a todos nos interesa se debe referir al mundo entero. Si se inmuniza un país y no se inmunizan los vecinos, solo cerrando las fronteras al virus, ese país podrá afirmar que ha alcanzado la IG.

Para entender esta afirmación tenemos que asimilar el concepto de IG. Se refiere al momento en que un número suficiente de individuos de un grupo social ha alcanzado la inmunidad; a partir de este momento, el contagio se hace más difícil.

La IG depende en gran medida de la capacidad de contagio de los infectados, que se mide con el Número Reproductivo Básico (R0). R0 es el número de contagios que provoca un individuo contagiado, por término medio, suponiendo que el resto de individuos del grupo sean susceptibles, es decir, no estén contagiados.

Hay enfermedades muy contagiosas, como el sarampión, en las que un contagiado puede contagiar a 17 individuos susceptibles. Para el SARS-CoV-2 se ha estimado que la capacidad de contagio de un infectado alcanza, por término medio, a 3,28 susceptibles.

Es intuitivo que si tenemos un grupo de cien personas susceptibles y uno de ellos se contagia (paciente uno), este puede contagiar a 99 susceptibles. Si a lo largo del periodo de contagio, pongamos diez días, contagia a alguno más de tres (suponemos R0=3,28), estos nuevos contagiados solo pueden contagiar a 95,72 (99 - 3,28) por lo que la probabilidad de contagio sería algo menor y R0 disminuiría (R0 = 3,28 x 96/99 = 3,17). En la tercera etapa, si cada uno de los 3,28 contagia a 3,17 susceptibles, es decir, a 10,40 (3,28 x 3,17), estos 10,40 infectados solo pueden contagiar a 85,32 (95,72 – 10,40) susceptibles por lo que la probabilidad de contagio bajaría de nuevo; y así sucesivamente hasta que llega una etapa en la que los contagiados no alcanzan a contagiar a ninguno de los susceptibles que quedan y se corta la transmisión comunitaria: se habrá alcanzado la IG.

Solo si volviera a aparecer el virus en la comunidad a través de un infectado ajeno al grupo social, que puede ser un individuo de otro grupo o un animal que hace de reservorio del virus, podría producirse algún contagio más con la misma probabilidad de la última etapa en la que se alcanzó la IG.

La IG se calcula con esta fórmula: IG = 1 – (1/R0), así que sería 94,12% para el sarampión y 69,51% (1 – (1/3,28) = 0,6951) para el coronavirus pandémico actual.

En España, con unos cuarenta y siete millones de residentes, la IG se alcanzará cuando treinta y dos millones setecientos mil hayan recibido la vacuna (con las actuales, es necesario recibir dos dosis separadas tres o cuatro semanas y esperar una semana más) y hayan quedado inmunizados.

La eficacia de la vacuna

Mucho se ha escrito de la eficacia y de la seguridad de las vacunas. A todos nos gustaría que las vacunas que se están administrando, diseñadas y en parte ensayadas -porque los ensayos, que duran dos años, no han terminado- en menos de un año, lo que supone un hito en la historia de la ciencia epidemiológica, no solo impidieran la enfermedad, sino que, además, impidieran la transmisión; pero no es así.

De momento, solo nos garantizan que protegen de contraer la enfermedad de forma grave, pero no garantizan que los vacunados no contagien ni, tampoco, que contraigan la enfermedad de forma leve. Hablamos, claro está, del 95% en el que la vacuna será eficaz; eficacia elevadísima por otra parte: hay un 5% que podrán contraer la enfermedad con cualquier nivel de gravedad.

De la eficacia de las vacunas sobre nuevas cepas del coronavirus hablaremos otro día, pero adelantamos que cada contagiado es una fábrica de mutaciones del virus. Sabemos que en 24 horas un solo virus que penetre en una célula humana puede producir hasta cien mil copias.

En este momento, en el mundo hay 45 millones de contagiados (106 millones de casos acumulados, 59 millones ya curados y 2,31 millones fallecidos), que produce cada uno, por término medio, 60 billones de virus en el periodo de contagio por lo que hay en el mundo 2.700.000.000 billones de virus. Si se produce una mutación cada 10.000 copias, en este momento habría 270.000 billones de mutaciones; no obstante, la mayoría de las mutaciones se repiten. Hasta ahora se han detectado más de 300.000 mutaciones distintas del coronavirus original que apareció en Wuhan; todas ellas compitiendo por prevalecer sobre las demás.

La cepa británica, que será prevalente en España en poco más de un mes, acumula 23 mutaciones lo que es un número de mutaciones extraordinariamente elevado en un mismo virus. Estadísticamente, para que esto se produzca se requiere o un tiempo elevadísimo o un número de contagiados elevadísimo. Dado que solo llevamos un año de contagios, este elevado número de mutaciones en un mismo virus solo se explica porque hay millones de personas produciendo virus y, por tanto, mutaciones.

El dato que más interesa sobre la vacunación

El exministro Illa cifró el porcentaje de inmunizados para alcanzar la IG en el 70% y aseguró que se alcanzará en el verano. La ministra Darias confirmó el pronóstico.

De modo que la información que más nos interesa a todos es conocer cada día qué porcentaje de los residentes en España están inmunizados; el resto de la información es menos relevante.

En la tabla se incluyen las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad y se calcula la IG alcanzada:

Así que, desde el 27 de diciembre, día en que comenzó la vacunación en España, cuando se cumple un mes y once días del inicio de la campaña, hemos alcanzado el 0,51% de Inmunidad de Grupo (estamos suponiendo una eficacia de la vacuna del 95%, demostrada en el ensayo de Fase III).

Con la aprobación de emergencia que ya han obtenido tres vacunas en la Unión Europea hemos entrado en la Fase IV -quizá algunos no habían caído en la cuenta de que los vacunados lo hacen dentro de un ensayo- y dado que en esta fase ya se ha vacunado a millones de personas, en breve conoceremos la efectividad real y podremos ajustar las cifras si fuera necesario.

Acceso equitativo a las vacunas

Aunque este es el objetivo de la iniciativa COVAX, una colaboración promocionada por la OMS para facilitar la vacuna a países sin recursos propios, se ajustaría más a la realidad titular “la inequidad en el acceso a las vacunas”.

El propósito del Director General de la OMS es que una vez que los países con recursos han vacunado al personal de riesgo, se hiciera lo mismo en los países sin recursos, pero …..

Un experto médico español, muy vapuleado por algunos terminales mediáticos, vaticinó hace unos meses que primero se vacunarían los países ricos y que la vacuna tardaría mucho en llegar a los países del tercer mundo. Pues bien, a pesar de esta iniciativa con aportaciones económicas y logísticas de países y donantes privados, cuando en los primeros se haya alcanzado la inmunidad de grupo en los segundos se habrá inmunizado al 3% de la población, en el mejor de los casos, y no dispondrán de un acceso completo para toda la población hasta 2.024. Entre estos países se encuentran la mayoría de los de África, muchos de Asia y algunos de Centro y Sur América.