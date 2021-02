Así es como un termo eléctrico afectará a tu factura de la luz

Los calentadores eléctricos son una buena opción para asegurarnos el suministro continuo de agua caliente en el hogar. Sin embargo, como funcionan con electricidad, son muchos los usuarios que se preguntan si esta alternativa no encarecerá demasiado su factura a final de mes. Para evitar que se dispare el consumo, existen algunos aspectos que debemos tener en cuenta, como el gasto diario de agua que hacemos, las características del termo en cuestión que estemos mirando para instalar y su funcionamiento.

Pero, ¿sabes cómo calientan el agua los termos eléctricos?

La forma de trabajar de un termo eléctrico cuenta con una importante ventaja: resulta muy cómodo para nosotros porque siempre dispondremos de agua caliente en casa. Sin embargo, también reporta una gran desventaja. Para mantener el agua caliente, el termo dispone de una sonda que detecta el momento en el que la temperatura del agua baja. Bastan unos pocos grados de diferencia para que el termo se encienda de forma automática y empiece a calentarla de nuevo. Este sistema provoca que se pongan en marcha de forma muy frecuente, lo que supone un mayor consumo de electricidad y, por lo tanto, un mayor incremento en la factura.

¿Cómo podemos saber cuál es el consumo real de un termo eléctrico?

Para conocer una aproximación al consumo real de tu calentador eléctrico tienes dos opciones:

Comprueba la cantidad de vatios por hora que requiere la resistencia del termo eléctrico para calentar el agua. Multiplica dicha cifra por el número de horas que trabajará el termo eléctrico durante el día y el resultado por el precio del kW hora. Cuando tengas la cifra, deberás multiplicarla por 30 para ver el consumo medio aproximado que tendrías en un mes.

Consulta el número de kW que emplea el calentador al día (kW/día). Es una información que debe venir en el manual de instrucciones. Multiplica este valor por el precio del kW hora, y la cantidad resultante por 30 (de nuevo), para obtener el consumo mensual del termo eléctrico.

¿Afecta la capacidad del termo eléctrico al recibo de la luz?

No será la cuestión que marque la diferencia ya que aunque cuesta más calentar 10 litros de agua que 5, el calentador no empezará esta tarea desde 0 a no ser que lo apaguemos y, una vez estén calientes, guardarán mejor el calor al ser más cantidad, por lo que el esfuerzo inicial queda compensado.