Cinco señales que indican que ha llegado el momento de cambiar de trabajo

La búsqueda de empleo ocupa fundamentalmente a quienes están en paro. Pero no solo. También buscan aquellos que quieren cambiar de trabajo; básicamente porque no están a gusto o porque quieren mejorar.

La pandemia ha destrozado en sólo unos meses muchas de las dinámicas del mercado laboral. La precariedad laboral existente y la falta de motivación muestran, según una encuesta de Infojobs, que el 25% de los españoles no está satisfecho con su situación laboral actual y le gustaría cambiar de trabajo.

¿Qué nos impulsa a dar un salto en nuestra carrera profesional y cambiar de trabajo en un momento concreto? Ironhack, escuela de formación en talento digital, enumera cinco factores que indican que ha llegado el momento de cambiar de empleo:

Estrés, irritabilidad y cansancio

Cuando no estás bien en un lugar de trabajo o no te gusta lo que haces, los efectos mentales son inmediatamente visibles. Esto se ha visto potenciado por el teletrabajo debido a la falta de desconexión digital. El último estudio de Cigna muestra que el 74% de los españoles son incapaces de desconectar por lo que sus niveles de cansancio e irritabilidad han aumentado. Sentir un estrés constante puede perturbar la tranquilidad de una persona. Este factor es aún más notorio cuando el empleado comienza a tener dificultad para dormir o levantarse para afrontar otro día de trabajo se convierte en un inmenso esfuerzo.

El tiempo no pasa

Mirar el reloj y suspirar porque va demasiado lento, nunca es una buena señal. Si el trabajador se pasa la jornada contando los minutos para que acabe el día, no está aprovechando el tiempo para realizar sus actividades de una manera eficiente. Y es que cuando el trabajo se convierte en aburrido o es imposible progresar dentro de la empresa ha llegado el momento de buscar un nuevo reto que sea más atractivo y que esté más relacionado con los intereses de la persona.

El trabajo se convierte en tema tabú

Hablar de trabajo con amigos y familiares no es una opción para aquellos que no hacen lo que les gusta o lo que quieren, porque hay temas más interesantes que discutir. Dado que el trabajo ocupa una gran parte de la vida de las personas, el 30% estimado por Sodexo, se vuelve normal comentarlo y si el tema se evita o causa frustración, es hora de un cambio.

No sentirse identificados con los valores de la empresa

Trabajar en una entidad con la que no se sienten identificados a nivel personal puede ser un obstáculo, ya que es difícil representar bien un proyecto que no nos define. Esto conduce a un descrédito para el trabajo e, incluso, para el equipo, siendo otra señal de que es hora de cambiar. En la búsqueda de un trabajo, es importante que el empleado se sienta a gusto con los valores que definen la compañía.

Escasez de oportunidades y bajos salarios

A veces el problema no es que la carrera elegida no sea lo que se imaginaba en principio, sino más bien el no tener buenas oportunidades de trabajo dentro de ese ámbito. Es por eso por lo que muchos profesionales intentan explorar nuevos caminos. De hecho, el 48% de las personas ocupadas se plantea mejorar su formación con el objetivo de tener nuevas oportunidades laborales.