Uno de los ladrones que robó 10 millones en joyas a Kim Kardashian en París en 2016 publica un libro sobre el golpe

Ocurrió en París en octubre de 2016. El lugar: el Hôtel de Pourtalès. Cinco hombres ataviados como agentes de policía consiguieron maniatar a Kim Kardashian y asustarla a punta de pistola hasta que consiguieron robarle casi 10 millones de dólares en joyas. Y ahora uno de los atracadores ha escrito un libro sobre cómo dieron el golpe... y cómo reaccionó Kimberly.

Yunice Abbas, uno de los atracadores, ha descrito minuciosamente cómo planearon el robo, detallando con mucho humor, tal y como explican desde Fox News, los comentarios y extrañas peticiones que hacía la celebrity mientras ocurría el atraco.

Por poner un ejemplo para empezar, asegura Abbas que la (aún) esposa de Kanye West y su secretaria, que también estaba presente, llamaron con premura al 911... sin percatarse de que estaban en Francia y que en nuestro país vecino el número de emergencias de Estados Unidos es completamente inútil, como se explica en un fragmento que ha publicado la revista gala Closer.

"Obstinadamente, nuestras dos bellas protagonistas intentaron llamar al 911... el número de emergencia de los EE UU. No es muy eficiente cuando estás en París", se mofa Abbas en las páginas del libro, al que ha puesto el ominoso aunque llamativo título de I sequestered Kim Kardashian[es decir, Yo secuestré a Kim Kardashian] y que sale a la venta el próximo 4 de febrero.

Según sigue explicando Abbas, Kimberly, que por entonces estaba a punto de cumplir 36 años, acabó "consintiendo" el robo cuando se dio cuenta de que los los ladrones no estaban "amenazando su vida". Agrega, por si fuera poco, que fue él quien se acabó quedando con el teléfono móvil de la socialité y que justo después del atraco recibió una llamada de la cantante Tracy Chapman.

"Justo en el momento en que me estaba cruzando con un coche patrulla de la policía que exploraba el vecindario, me sobresalté al escuchar un extrañísimo sonido: su tono de llamada", escribe. "Frente a mis ojos incrédulos, apareció un nombre en la pantalla mientras esta se iluminaba. 'No puede ser; debo de estar flipándolo", detalla en el libro, añadiendo que el nombre que aparecía era el de la artista detrás de éxitos como Fast Car, All That You Have Is Your Soul o Baby Can I Hold You.

Sobre el golpe per se, en el que se llevaron, entre otras cosas, dos brazaletes de diamantes Cartier, un collar de oro de Jacob y aretes con diamantes hechos por Loraine Schwarz, afirma Abbas que llegaron a reclutar a ancianos como cómplices para que exploraran el hotel en busca de otros objetivos antes de decantarse por Kim Kardashian.

"¿Qué puede ser menos sospechoso que los señores mayores, tan pacíficos como anónimos, para recopilar el máximo de información del escenario del robo?", se pregunta Abbas, quien irónicamente, con la publicación del libro, está confesando su participación en el robo, a pesar de que está a la espera de juicio para atestiguar si estuvo o no involucrado en la autoría del atraco.