La separación entre Kim Kardashian y Kanye West está más cerca que nunca por el retorno del cantante a Los Ángeles

Los rumores de separación entre una de las parejas más conocidas de Estados Unidos siguen creciendo. Con el retorno de Kanye West a Los Ángeles desde su rancho en Wyoming (donde ha estado alojándose desde que estalló la notica de su separación) han hecho saltar todas las alarmas.

Aunque la pareja no se ha pronunciado oficialmente sobre sus problemas matrimoniales, hay fuentes cercanas que aluden a problemas entre ellos donde el divorcio es "inminente".

Además ha transcendido que Kim Kardashian ha hablado de sus problemas matrimoniales en los nuevos episodios de Keeping Up With the Kardashians, unas declaraciones que no se podrán ver hasta dentro de unos meses ya que el reality aun está en proceso de rodaje.

Una fuente cercana al rapero reconoció a la revista Page Six el estado de la pareja: "West entiende que Kim está harta de él. Y él quiere apartarse del clan Kardashian especialmente de la madre, Kris Jenner, que ocupa un lugar destacado en todas las grandes decisiones que toma".

Por lo que los acuerdos amistosos entre ambos famosos parece la opción más acertada, y de este modo poder resolver sus finanzas y las división de sus propiedades sin tener que llegar a que su divorcio en los tribunales.

Kim Kardashian cuenta con la ayuda de su abogada, Laura Wasser para llevar acabo todos estos trámites. Una abogada muy conocida entre las estrellas, que por ejemplo representó a Angelina Jolie en su separación con Brad Pitt.

La pareja cuenta con un acuerdo prematimonial que ayudarían a las negociaciones ya que ambos cuentan con un patrimonio millonario, varias casas e hipotecas. Y, según ciertos documentos que mandó West a la revista Forbes el año pasado, un patrimonio en arte, joyas y vehículos que suman una cantidad de casi 13 millones de dólares.

Este acuerdo aunque ayudaría a resolver ciertos temas económicos se encuentra algo obsoleto, ya que el patrimonio personal de cada uno se ha visto incrementado a lo largo de los años. Sobre todo el de Kim Kardashian, gracias a su reality y varias marcas que llevan su firma. Además de que dentro de ese acuerdo prematrimonial no se específica nada sobre los cuatro hijos que tienen en común.