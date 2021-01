Khloé Kardashian confirma los rumores: "Siento que es hora de tener otro hijo"

Como en cualquier season finale de una serie de ficción, la última temporada de Keeping Up With The Kardashians promete romper todos los esquemas del reality después de 20 entregas en 14 años, por lo que no se van a dejar nada en el tintero. Y en esa nada entran los deseos de Khloé Kardashian por ser madre nuevamente.

Ahora mismo parece que cada hermana está dando que hablar por su cuenta (Kourtney con su nuevo novio mientras su expareja, Scott Disick, le lanza extraños piropos como "eres la mejor fábrica de bebés"; Kim Kardashian está lidiando con el enfado de Kanye West porque KUWTK trate sus problemas maritales) buscando que cuando llegue el próximo 18 de marzo, día del estreno, todas juntas puedan, como siempre han hecho, tirar hacia adelante.

Y la cuenta oficial del programa acaba de publicar un adelanto que, valga la redundancia, adelanta una de las tramas clave de la próxima tanda de episodios: Khloé Kardashian confirma los rumores. No es que ya esté embarazada, como las redes se avinieron a anticipar por aquella fotografía en la playa, sino que pretende estarlo.

"Simplemente es que siento que es ahora el momento de tener otro hijo", le afirma en un momento dado la modelo y socialité a Tristan Thompson, padre de su hija True, de dos años, y a quien no se tenía como la pareja de Khloé, sino que llevaban un modelo de co-parenting (padres que se dividen el tiempo por un hijo o hija en común pero que no están en una relación amoroso-afectiva), sobre todo desde que el jugador canadiense de 29 años fichó por los Boston Celtics.

Aunque es posible adivinar ciertos indicios de reconciliación en la pareja, hay que recordar que madre e hija viven en California, en el sur de la costa oeste de Estados Unidos, mientras que Boston es la capital de Massachusetts, que está precisamente en el extremo opuesto: al norte de la costa este.

Por si fuera poco, una fuente cercana a ambos ha confirmado la búsqueda de este nuevo miembro de la familia a E!: "Khloé sabe del valor de los hermanos y de crecer en un hogar llena de niños y quiere eso para True. Esto es algo en lo que llevan ya un tiempo trabajando".

"Tristan está apoyando mucho a Khloe y está poniendo de su parte para que salga adelante. Asiste con ella a las visitas al médico y escucha sus sentimientos. Está muy involucrado en el futuro de su familia", explica el informante, quien además dice que todos los altibajos de la pareja, incluidas las infidelidades, están superados por el bien de todos y que la chispa ha reaparecido: "Tristan se ha estado esforzando para estar con ella. Ha pedido perdón una y otra vez y le ha prometido que ha cambiado de una vez por todas. Ella se resistió durante mucho tiempo, pero poco a poco están encontrando el camino de vuelta a estar juntos".