Kanye West, disgustado porque la última temporada del 'reality' de Kim Kardashian trate sobre sus problemas maritales

Ahora que el divorcio ya parece más "inminente" que nunca, no parece que se vayan que quedar nada dentro de sí mismos entre Kanye West y Kim Kardashian—ni tampoco fuera, como demuestra el hecho de que puede ser una de las separaciones más multimillonarias de la historia—.

Y entre esos detalles que han escamado la relación ocupa un puesto en el podio el reality que Kimberly, junto al resto de las Kardashian y su madre, ha venido protagonizando durante 14 años hasta 20 temporadas que ahora ya han llegado a su fin tras finalizar el rodaje.

Se trata obviamente de Keeping Up With The Kardashians, el programa que ha explorado la vida de las influencers y que en esta última entrega abordará por supuesto la crisis matrimonial que están atravesando los padres de North, Saint, Chicago y Psalm.

A pesar de que el rapero solo ha aparecido en el show de forma testimonial para apoyar a su todavía esposa, no solo parece que en esta vigésima hornada de episodios el artista no hará acto de presencia, sino que está totalmente en contra de que se aborde dentro de ella sus problemas maritales.

De hecho, varias fuentes afirman que Kanye West está más que disgustado y molesto con la sola idea de dejar entrar a millones de espectadores en las dificultades que han vivido, sobre todo en 2020, por lo que el distanciamiento entre ambos quedaría más que constatado (más allá de que ahora mismo viven por separado: ella en California y él en su rancho de Wyoming).

"No le está haciendo ninguna gracia, como es normal por otra parte. Kim parece cada vez más centrada en sus negocios y en seguir con su terapia psicológica individual. Ella tiene las cosas mucho más claras y está en paz consigo misma, pero no se puede decir lo mismo de Kanye", ha declarado un informante a la revista US Weekly.