La vacuna inhalada contra el coronavirus crea anticuerpos y previene la infección con una dosis

Mientras la escasez de las pocas vacunas contra la Covid que ya han recibido autorización para su uso de emergencia centra la atención de la actualidad informativa, otros proyectos prometedores siguen avanzando. Es el caso de una vacuna de administración por vía nasal, una fórmula que ha recibido un espaldarazo recientemente tras demostrar que protege en primates no humanos, el paso inmediatamente anterior al inicio de ensayos clínicos en humanos.

Un estudio aún no revisado por pares publicado en el repositorio médico biorXiv sostiene que esta vacuna -denominada ChAd-SARS-CoV-2-S- es capaz de proteger con una sola dosis. Los autores son un grupo de investigadores adscritos al Rocky Mountain Laboratories y al Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos.

Según se desprende de las conclusiones, la inoculación por vía nasal de esta vacuna basada en un adenovirus atenuado fue capaz de inducir anticuerpos neutralizantes, células T y lo que es más importante, prevenir o limitar las infecciones, un efecto que aún se desconoce si las vacunas ya aprobadas son capaces de lograr.

Esta vacuna, al igual que muchas de las que ya hay en el mercado, codifica la proteína S o espicular, una parte de las partículas virales clave en el proceso de acomplamiento entre el virus y la célula que precede a la infección. Además, recientemente este proyecto ya había demostrado su capacidad de proteger contra el SARS-CoV-2 en ratones.

Los ensayos contaron con un grupo de 12 macacos Rhesus que fueron divididos en un grupo de control y otro que recibió la vacuna con el virus codificado. "Los macacos fueron inmunizados con una vacuna de control y expuestos al virus un mes más tarde por vía intranasal e intrabronquial. Una sola dosis del vector indujo anticuerpos neutralizantes y células T y limitaron o previnieron la infección en el tracto respiratorio superior e inferior", recogen los investigadores en el texto. "Es un candidato prometedor para limitar la infección y la transmisión en humanos", añaden.

Vacunas como la de Moderna o Pfizer, continúa el documento, se inoculan por vía intramuscular, lo que resulta en "una inmunidad sistémica robusta, pero pobre en las mucosas. Hay dudas sobre si estas vacunas son capaces de frenar la transmisión y los cuadros graves, especialmente si no son capaces de prevenir o reducir la infección por vía aérea superior", detallan.

"Las concentraciones de suero neutralizante a los 21 días de una sola dosis intranasal fueron similares a aquellas obtenidas con otras vacunas de dos dosis por vía intramuscular", añaden.

"La administración de una sola dosis de la vacuna ChAd-SARS-CoV-2-S por una vía no inyectada tiene el potencial de proteger en la puerta de entrada y en tejidos distantes, lo que podría limitar tanto la enfermedad inducida por el virus como la transmisión", siguen.

"En general, nuestros datos sugieren que la vacuna protege la región nasofaríngea del SARS-Cov-2 y resulta en niveles reducidos de ARN viral y desaparición acelerada" del virus, detallan.

Además, los investigadores sugieren que una segunda dosis de refuerzo intranasal o intramuscular con la misma vacuna "puede aumentar las respuestas inmunes y la protección".

Pese a lo prometedor de sus conclusiones el estudio cuenta con algunas limitaciones. Los científicos destacan que no se midió la duración de la respuesta inmune, no se comparó la inmunogenicidad y la eficacia con la administración de la misma fórmula por vía intramuscular y que muchos de los animales en el grupo de control no desarrollaron enfermedad pulmonar severa, lo que "limita nuestra capacidad para concluir la protección contra la enfermedad en este modelo".