La vacuna española contra el coronavirus estará lista a finales de 2022

El virólogo y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Luis Enjuanes, ha asegurado que su vacuna frente a la Covid-19 "estará lista" a finales del año que viene.

Así lo anunció durante su intervención en el seminario online Vacunación para la Covid-19: un reto de eficacia, efectividad y equidad para la sociedad española organizado por la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (Ffomc) de la Organización Médica Colegial (OMC).

El científico del CSIC subrayó que "estamos acelerando los procesos gracias a que hemos empezado a colaborar con una gran multinacional. Consideramos que la vacuna podría estar lista a finales del año que viene porque tenemos que asegurar que en personas no se producen efectos secundarios. En marzo empezaríamos los ensayos clínicos de fase 1 y 2 y 3 en personas".

Además, aseguró que es muy importante que todo el mundo se vacune pero "tenemos que conseguir que las personas vacunadas no solo sean inmunizadas, sino que no repartan el virus".

Enjuanes lidera en la actualidad un proyecto de vacuna pionero en España contra el SARS-CoV-2 que pretende lograr otro tipo de inmunidad diferente a las de Pfizer, Moderna o AstraZeneca.

Con más de 35 años de trayectoria en investigación en coronavirus, el científico participará este viernes, 15 de enero, en el seminario online Vacunación para la Covid-19: un reto de eficacia, efectividad y equidad para la sociedad española para hablar sobre las diferentes vacunas que existen para la Covid-19: tipos, ventajas e inconvenientes.

Este seminario, organizado por la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (Ffomc) contará con profesionales reconocidos por su implicación en proyectos de vacunas, en el campo de la epidemiología, la salud pública e investigación.

En una entrevista publicada en la revista Médicos y Pacientes, de la organización Médica Colegial (OMC), Luis Enjuanes explicó las diferencias de las actuales vacunas frente a la Covid-19. La de Moderna o la de Pfizer, están basadas en una molécula de ARN que codifica la proteína que induce anticuerpos neutralizantes. La de AstraZeneca está basada en un adenovirus atenuado. "Cada una tiene ventajas y desventajas. También se está trabajando en otras que inducen inmunidad esterilizante, que serían más eficaces que las ya aprobadas".

Vacuna del CSIC

"Nosotros, añadió, estamos construyendo una vacuna que está derivada del propio virus SARS-CoV-2. Hemos creado un sistema de genética reversa, es decir, que nos permite diseminar los genes del virus uno a uno y que por trabajos previos que hemos realizado, nos permite conocer qué genes se pueden eliminar y cuáles no".

Por ello, han ido eliminando uno a uno los genes de una determinada zona y eso les ha llevado a identificar qué genes atenúan el virus cuando son eliminados y qué genes hacen que el virus no se pueda propagar ni siquiera de célula a célula.

A este respecto, Enjuanes remarcó que "sabiendo cuáles son estos genes y eliminándolos hemos creado un virus atenuado que no se puede propagar. El hecho de que no se pueda propagar lo hace muy seguro como un vector para una vacuna porque no se puede revertir a virulento y el hecho de que la eliminación de otros genes lo haga atenuado hace que sea seguro porque ninguna mutación lo haría virulento. Estamos convencidos de que este replicón de RNA hace que sea interesante para una vacuna".

Inmunidad total

"Nuestra vacuna, agregó, cuando la hemos evaluado en ratones transgénicos humanizados, hemos visto que quedan inmunizados y que, cuando les damos una dosis letal para que se mueran todos, no solo no se muere ninguno, sino que además la cantidad de virus enorme que les damos no llega siquiera a infectar al ratón. Con nuestra vacuna logramos una inmunidad total. El virus es neutralizado en la puerta de entrada que son las fosas nasales. Eso no ocurre con ninguna de las tres vacunas que hay ahora".

Por ello, Luis Enjuanes ha propuesto un tipo de vacuna intranasal para proteger e inmunizar las mucosas de la nariz que es por donde entra el virus en el organismo en las fosas nasales y las vías respiratorias altas. "Al administrar la vacuna precisamente por donde afecta el virus la inmunidad que se consigue es mucho más alta, y logramos lo que se conoce como protección o inmunidad esterilizante".

En estos momentos, están preparando dos versiones de la vacuna intranasal e intramuscular para ver cuál es más segura y eficaz, ya que "la aplicación intranasal tiene gran recelo en las agencias evaluadoras. Aunque nuestra preferencia es esa".

