Darias asume Sanidad pidiendo un "nuevo esfuerzo colectivo" en la "guerra sin tregua" contra la pandemia

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asumido este miércoles su nueva tarea en el Gobierno pidiendo un "nuevo esfuerzo colectivo" para "minimizar" los daños de la pandemia, contra la que se libra "una guerra sin tregua" que se ha mostrado "convencida" de que se saldará con la victoria.

"Nos toca realizar un nuevo esfuerzo colectivo que contribuya a minimizar los daños de la Covid y maximizar los efectos de la vacuna", ha dicho Darias en el "sencillo" acto debido a la pandemia en el que ha recibido -sin tocar- la cartera ministerial por parte del ministro saliente, Salvador Illa.

La ministra se ha comprometido a seguir trabajando en aspectos que "la pandemia ha puesto de manifiesto", como que es "esencial el fortalecimiento del sistema de salud" y desarrollar sus "potencialidades", en particular, "nuestros profesionales".

También sobre la coordinación y la cooperación con las comunidades autónomas. "La pandemia también ha puesto de manifiesto que para abordar la situación se requiere anticipación, respuesta rápida, coordinación y es esencial avanzar en el refuerzo de la sanidad pública".

Con carácter general, Darias ha apostado por una sanidad pública que llegue a "todos los ciudadanos" y que sea un sistema "excelente, cohesionado, proactivo, innovador y que incluya la formación de la saluda a lo largo de la vida", así como e fomento de la "cultura de la prevención".

Darias ha dicho estas palabras tras recibir la cartera de Sanidad en presencia de su antecesor, Salvador Illa, y del vicepresidente Segundo y con quien comparte edificio, Pablo Iglesias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la presidenta del Congreso y exministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

"Carolina, yo creo que lo vas a disfrutar, es una tarea muy dura pero también muy agradecida porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de los ciudadanos", le ha dicho Illa a hasta su ahora compañera de gabinete.

"En mi despedida, les quiero decir que he escuchado todo lo que he podido y sabido y he intentado resolver algunos problemas", ha añadido Illa, que ha reiterado el "honor" de haber sido ministro y haber trabajado con el equipo del Ministerio de Sanidad y ha asegurado que "al virus lo vamos a derrotar, no lo duden".