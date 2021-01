¿Va a seguir contando Darias con Fernando Simón como portavoz de la pandemia?

Ahora que ya se ha producido el relevo al frente del Ministerio de Sanidad, una de las cuestiones que se plantean es si la nueva ministra Carolina Darias va a seguir contando con Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y portavoz de los datos epidemiológicos de la pandemia.

Simón fue muy claro el martes cuando le preguntaron por este asunto: "Yo he conocido ya siete ministros desde que estoy en el Ministerio. No creo que el hecho de que cambie un ministro haga que tengan que dimitir todos los funcionarios del mismo, como no debería de ser".

Desde la oposición se han lanzado duros ataques contra el propio Simón y contra Illa. Pablo Casado, líder de la oposición, declaró el martes que "pide responsabilidad", porque "tenemos al frente de la pandemia a dos irresponsables y pedimos que se pongan todas las medidas porque la situación es insoportable".

En cuanto a la continuidad o no de Fernando Simón, fue claro: "Sánchez cambia a un filósofo por una abogada al frente del Ministerio de Sanidad. Pero tranquilos, nos dicen que Simón sigue". Por lo que todo apunta a que el aragonés seguirá al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Tanto Salvador Illa como Carolina Darias han evitado hasta el momento hablar de la continuidad o no de Simón. Ni corroboran ni desmienten. No han mencionado el tema en sus respectivos discursos de despedida y entrada al cargo, pero pronto se conocerá cual es la decisión que ha tomado Darias.

La incertidumbre llega en un momento en el que algunos de los diversos colectivos de sanitarios solicitaron el cese de Fernando Simón, aprovechando el relevo de Illa. Sin embargo, por el momento todas las informaciones apuntan a que seguirá en el cargo.

Fernando Simón acumula ya ocho años en su cargo. Fue nombrado bajo el gobierno de Rajoy en 2012, con Ana Mato como ministra de Sanidad. Le sucedió en el cargo Alfonso Alonso hasta 2016. Más tarde Fátima Bañez le sustituyó como interina durante unos meses, hasta que llegó al cargo Dolors Montserrat. En 2018, con el cambio de gobierno, pasó a ocupar el puesto Carmen Montón, a la que le sucedió tras unos meses Maria Luisa Carcedo. Ella estuvo hasta enero de 2020, momento en el que Salvador Illa fue nombrado responsable.