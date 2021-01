Iceta defiende una España "diversa" y la "mejora" de la Constitución con "acuerdos sólidos" en su estreno como ministro de Política Territorial

El nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido este jueves una "España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad" y ha asegurado su "compromiso con la Constitución" que, sin embargo, "debe mejorarse a través de acuerdos sólidos".

Iceta no ha dejado pasar su primer acto como nuevo miembro del Gobierno -la recepción "virtual" de la cartera de Política Territorial de su antecesora, Carolina Darias- para aclarar qué concepto tiene de España el primer secretario del PSC, que en diciembre de 2019 provocó la polémica por asegurar en una entrevista a La Razón que "España tiene ocho naciones, las he contado". "Me gusta [España] como es: diversa, plural, unida".

Consciente del revuelo, Iceta ha querido este miércoles dejar clara su posición nada más asumir la cartera de Política Territorial, con la que será responsable de las relaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. "Buenos días, bos días, egun on, bon dia", ha comenzado su intervención, en las cuatro lenguas del Estado.

"Habrá curiosidad por saber cómo este nuevo ministro quiere llamar a España y se lo diré fácilmente; quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa en su diversidad. Es la España que en la que creo y quiero, la experiencia demuestra que no hay fortaleza más sólida que la que surge del acuerdo y del pacto", ha manifestado.

Iceta, defensor de una España federal, ha defendido que la Constitución "debe mejorarse", pero con un acuerdo tan "sólido" como el que la alumbró en 1978. Su "compromiso con la Constitución", ha dicho, sigue "intacto" porque fue producto de un "acuerdo entre españoles y solo puede y debe mejorar a través de acuerdos sólidos".

"La diversidad consagra las diferencias como hacen los estados federales", ha dicho Iceta, que también ha apostado por fortalecer la autonomía local, de los ayuntamientos.

Sueldo de lo funcionarios

Además de ministro de Política Territorial, Iceta es ya ministro de los funcionarios, con los que este miércoles se ha comprometido a "seguir trabajando por mejorar sus condiciones laborales, salariales y para que nos ayuden a seguir mejorando la Administración".

"Yo creo en lo público, porque es lo de todos, lo que garantiza derechos, lo que ampara libertades", ha dicho el nuevo ministro del ramo, que también ha reconocido la "vocación de servicio público" que tantos funcionarios han demostrado durante la pandemia.

Según ha dicho, también trabajará por "digitalizar la Administración" y "pelear por los fondos europeos". Su Ministerio es piedra angular para los fondos regionales, pero Iceta también ha incluido en sus principios rectores el Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación a través del cual el Gobierno tratará de captar los 70.000 millones de subvenciones comprometidas por la UE para España hasta 2023.

Mañana, reunión sobre la pandemia

Entre sus atribuciones también le espera la de copresidir junto con la ya ministra de Sanidad el Consejo Interterritorial de Sanidad, que cada semana reúne a los consejeros autonómicas para dirigir la gestión de la pandemia. Las citas son los miércoles, aunque en esta ocasión se ha pospuesto al jueves, según ha avanzado el propio Iceta.

"Me he enterado ayer que mañana tenemos Consejo Interterritorial, que se ha erigido en la referencia de lo que es la cogobernanza, como la manera de entender el Gobierno en un Estado complejo como el nuestro".