Pablo Motos: "Will Smith fue mi golpe de suerte, desde su visita, nada fue igual"

Javier Gutiérrez y Karra Elejalde fueron los invitados de este martes en El hormiguero, al que acudieron para presentar su nueva película, Bajo cero, que se estrena este viernes en Netflix.

Pero, tras comentar algunos detalles del filme con Gutiérrez y no desvelar nada del personaje de Elejalde, Pablo Motos contó una anécdota que sorprendió a los espectadores del programa de Antena 3.

El valenciano comentó que a Larry King se le empezó a conocer tras entrevistar a Frank Sinatra, "fue su golpe de suerte: ¿Cuál ha sido el vuestro?", le preguntó a sus invitados, pero antes de que contestaran, él contó el suyo.

"Mi golpe de suerte fue Will Smith porque, cuando vino, cantó el Torito bravo de El Fary y aquello me hizo existir en España y en Hollywood. A partir de ese momento, ya nada fue igual", reconoció Motos.

💬 Pablo Motos: “Mi golpe de suerte fue Will Smith, eso cambió mi vida” #JavierKarraEHpic.twitter.com/eQ12NEOqip — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2021

Tras su anécdota, fue el turno de sus invitados. El primero en responder fue Gutiérrez: "Empecé a trabajar con Animalario, una compañía de teatro, y un día vino a vernos Álex de la Iglesia. Le gustó tanto mi trabajo que me llamó para protagonizar La habitación del niño".

"Luis Tosar, Eduard Fernández y no sé qué otros dos actores más le habían dicho que no y había pensado en mí, que apenas había hecho cine, para ser el protagonista de su película", añadió el intérprete.

Elejalde, por su parte, comentó que "como no me contento con uno, he tenido muchos golpes de suerte, como podrían ser Ocho apellidos vascos o Airbag, que fueron puntos de inflexión muy importantes en mi trayectoria".