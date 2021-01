Tamara Falcó se queda sin palabras tras un comentario de Pablo Motos: "Este anillo parece de compromiso..."

Tras la entrevista a Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, la sección de Trancas y Barrancas, y la ciencia con Marron, llegó el turno este martes de la tertulia en El hormiguero con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val junto a Pablo Motos.

Los cinco comentaron diferentes temas de actualidad relacionados con la Covid, la marcha de Salvador Illa, las elecciones en Cataluña... o personales como el cambio de look de Nuria Roca.

Pero, en un momento de la tertulia donde hablaban de las vacunas, la hija de Isabel Preysler realizó un ademán muy efusivo y lanzó uno de sus anillos por el aire: "¿Lo has tirado?", comentó Pablo Motos.

"Es que estaba jugando...", reconoció Falcó entre risas mientras que el presentador se levantó para recogerlo del suelo: "Es un anillo con un brillante, parece de compromiso...", comentó el conductor del programa.

Pablo Motos con el anillo de Tamara Falcó. ATRESMEDIA

La tertuliana se quedó sin palabras y le agradeció el gesto, mientras que el valenciano señaló: "No quiero meterme yo...". Todos sus compañeros rompieron a reír mientras emitían una y otra vez la escena para que los espectadores vieran como salía volando el anillo.

Otro de los temas que trataron fue sobre sus ex parejas y si conservaban objetos de ellos o no. Mientras que Roca afirmó que tenía de su ex y de "la anterior vida de Juan en una caja embaladas", Falcó también comentó su caso.

La hija de Isabel Preysler reconoció que ella sigue teniendo en casa algunos objetos de las parejas que ha tenido: "Los tengo guardado en el sótano. Allí puedes encontrar muchas cosas, hasta un disfraz de dinosaurio", reconoció entre risas.

"A veces pienso que tengo el síndrome de Diógenes porque allí guardo hasta cosas que no utilizo nunca. Por ejemplo, tenía unas botas de montaña cuando yo nunca he ido y las estrené por primera vez con la llegada de la borrasca Filomena", afirmó la tertuliana.