IU critica la decisión de Educación de no instalar medidores de CO2 en los centros escolares

Para el también coordinador general de IU Aragón, la estrategia de ventilación de aulas y espacios escolares establecida por el Departamento de Educación en el mes de noviembre es "apropiada parcialmente para luchar contra la propagación del virus en los interiores, pero no la única".

En una nota de prensa, IU ha precisado que en periodo invernal la ventilización de las aulas suponen alcanzar unos niveles de temperatura más bajos de lo establecido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, algunos centros han recomendado a las familias que el alumnado vaya con mantas, para protegerse las piernas contra el frío reinante en el aula lo que, a jucio de IU, resulta bastante "extremo".

Por todo esto, esta formación política ha estimado que, de manera complementaria, se debería dotar a los centros escolares de medidores de CO2, tal como aconseja la 'Asociación COVIDWarriors', que tiene como objetivos la concienciación de la sociedad sobre la difusión del virus por aerosoles y llevar los medidores de CO2 a cuantas más aulas posibles.

Científicos e investigadores, entre ellos el zaragozano José Luis Jiménez, doctor en Ingeniería y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, han indicado que la ventilación es "imprescindible" y que la medición del CO2 es una estrategia para comprobar la calidad del aire de un espacio cerrado ya que da idea de la necesidad o no de ventilarlo.

MEDIADORES EN LA CAPITAL ARAGONESA

El Área de Educación de IU Aragón ha considerado "muy significativo" que el Ayuntamiento de Zaragoza haya tomado la decisión de instalar medidores de CO2 en los colegios públicos de la ciudad, contando con el asesoramiento y ayuda de la Universidad de Zaragoza y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Para IU, se trata de un proyecto "muy interesante" para control de la calidad del aire de las aulas, el confort del alumnado y el ahorro energético.

"Lamentamos que el Departamento de Educación se quede a la cola de la innovación", ha dicho Sanz, para quien "se va a producir un claro agravio con el alumnado que no va a disponer de los medidores de CO2, que es el alumnado de las zonas rurales más frías, que son quienes más los necesitan".

En su opinión, el consejero Faci "debería estar más atento a la seguridad y calidad ambiental del alumnado, al que tiene que servir y no refugiarse en argumentos que, finalmente, esconden un interés por el ahorro presupuestario".

TRANSPARENCIA

En otro orden de cosas, el diputado de IU ha rechazado las explicaciones que el consejero de Educación ha dado en constación a otra pregunta de esta formación política sobre los datos de contagiados en los centros escolares.

El Gobierno de Aragón ha esgrimido que debe tenerse en cuenta el derecho de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios a la protección de datos personales, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Álvaro Sanz ha opinado que esta respuesta es "salirse por la tangente" para no contestar a lo que se le preguntaba ya que IU no le pedía los nombres de las personas contagiadas, "obviamente", sino el número de alumnado, profesorado y personal no docente contagiado. "El conocimiento de los datos es un aspecto de transparencia administrativa que se realiza con normalidad en alguna comunidad autónoma", ha remarcado el parlamentario.