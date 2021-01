Aglomeración de universitarios con la pandemia del Covid en auge: "Nos hemos planteado no ir a más exámenes"

Estudiantes universitarios han denunciado su preocupación ante el incumplimiento de los protocolos y de las medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus en la Universidad Autónoma de Madrid en plena tercera ola de la pandemia. Su inquietud obedece, en concreto, a lo ocurrido este pasado lunes en la Facultad de Derecho antes y durante la realización de un examen de cuarto curso previsto para las 12.15 horas, donde se han producido aglomeraciones.

"Lo único que había era un cartel informando de las medidas de seguridad a seguir contra la Covid, pero nadie lo hacía cumplir. En los pasillos había cuatro o cinco profesores", asegura a 20minutos una de las estudiantes presentes en el ejercicio, quien critica que "ninguna de las dos aulas donde se hizo el examen contaba con ventanas y que solo una de ellas daba acceso a un pasillo con ventanas".

Aglomeración de estudiantes 20MINUTOS.ES

"Además, el profesor no tenía megáfono para hacernos llegar las indicaciones oportunas, por lo que teníamos que acercarnos a él para poder escucharle. Tampoco se guardaba la distancia de seguridad de dos metros en las aulas", añade esta misma estudiante, que ahora se plantea hacer una cuarentena por precaución.

Según ha podido conocer este medio, antes de los exámenes había cierto "miedo" entre los estudiantes por el hecho de que pudiesen producirse situaciones de riego de contagio en las que tuvieran que "esperar en los pasillos" y se formaran aglomeraciones a las puertas de las aulas, como ha sucedido finalmente. Por eso, representantes de colectivos de estudiantes solicitaron a la universidad que las pruebas de febrero fuesen online. "Nos dijeron que no había garantías, lo cual no entendemos cuando a finales del curso pasado se hizo así", afirma una portavoz estudiantil.

Aglomeración de estudiantes 20MINUTOS

Ante esta situación, muchos estudiantes se han planteado no seguir realizando los exámenes de febrero. "Nos hemos planteado no ir a hacer más exámenes, aunque eso supondría el suspenso de las asignaturas. Necesitas un certificado médico que diga que perteneces a un grupo de riesgo para que tu ausencia no tenga consecuencias académicas", indica esta misma portavoz.

La UAM asegura que están "realizando averiguaciones"

Fuentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) señalan que este pasado lunes se realizaron "cientos de exámenes en los centros de la UAM aplicando los protocolos y recomendaciones de la Comisión Médica UAM COVID-19", aunque reconocen que "en algunos casos aislados podrían no haberse respetado las medidas de seguridad con el rigor exigible".

"Estamos realizando las averiguaciones oportunas con los responsables Covid para determinar sus causas y tomar las medidas oportunas para evitar su repetición", añaden las mismas fuentes.

Desde la UAM recuerdan que las medidas de prevención frente a la Covid, vigentes desde el pasado verano, incluyen no solo recomendaciones generales sino también protocolos específicos para personal vulnerable (incluyendo un protocolo para el estudiantado clínicamente vulnerable), así como medidas especiales para la prevención de contagios durante el desarrollo de pruebas presenciales de evaluación.

Todas ellas están disponibles en el espacio de información Covid de la página web de la universidad. Además, está a disposición de toda la comunidad universitaria el buzón covid19@uam.es de atención e información para consultar dudas y notificar incidencias relativas a esta materia.