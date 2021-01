Encuentran muerta a los 26 años a la actriz coreana Song Yoo-Jung

La actriz surcoreana Song Yoo-Jung ha fallecido a los 26 años de edad, tal y como ha confirmado su agencia de representación, Sublime Artist Agency en Instagram el lunes.

Sin embargo, no han trascendido las causas del repentino fallecimiento de Song, de la que no se tenían noticias de problemas de salud previos.

Aunque no era muy conocida en España, Yoo-Jung tenía una prometedora carrera en Corea del Sur, país que exporta su cultura pop a adolescentes en todo el mundo, pues sus grupos musicales y series están de moda.

Song era conocida por sus papeles en series de televisión como Make a Wish, de 2014 a 2015 y School, en 2017. Antes, apareció en Golden Rainbow (2013) y más recientemente en la webserie Dear My Name (2019).

Song también era modelo y había protagonizado campañas para marcas como Estée Lauder, The Body Shop, Baskin-Robins y Heart Percent, entre otras.

También fue notable su aparición en el vídeo musical de la banda de pop coreana Standing Egg, en la canción From Friends to Lovers.

"La actriz Song Yoo-jung nos ha dejado", decía su agencia en el comunicado. "Yoo siempre fue una amiga que daba felicidad con una sonrisa brillante y era una actriz maravillosa que interpretaba con más pasión que nadie", decía su agencia.