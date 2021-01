Espadas impulsa comunidades locales de energía para combatir la pobreza energética

Estas comunidades, ya en marcha en otras urbes europeas y de modo similar en una ciudad catalana, están enmarcadas en un movimiento apoyado ya por 50 ciudades, con el respaldo estatal, tal como ha explicado Espadas tras ser preguntado en el Pleno por la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, sobre las medidas para garantizar el suministro básico de energía a la población.

Serrano ha preguntado al alcalde "hasta qué punto puede comprometerse con las soluciones para conseguir una soberanía energética, más allá de hablar con la empresa de turno", y ha pedido "valentía", proponiendo soluciones como una comercializadora municipal de energía o un mayor impulso a las energías y al empleo verde. También, ha calificado de "inaceptable" la subida de la luz, a la par que menciona los cortes de luz en el Polígono Sur, en Torreblanca, Macarena o El Tardón.

Tras ello, Espadas indica que está "muy avanzada" la regulación con el Gobierno sobre esas comunidades locales de energía. "Es la oportunidad de mejorar la participación de los ciudadanos y de las autoridades locales en la política energética que defiende la Unión Europea. Estas comunidades articularán la economía de escala del sistema eléctrico desarrollando actividades de generación, suministro de redes en el marco municipal, además de permitir tener un marco retributivo con incentivos indirectos, precios superiores por compensación de excedentes, incentivos en mercados de subasta de energía, entre otros", agrega.

De otro lado, ha defendido la acción del Ayuntamiento, que "tiene mecanismos para ayudar y paralizar ante una situación de corte de suministro por impago", y, sobre los cortes de luz, subraya que el Consistorio llama y presiona a Endesa tanto para resolver las incidencias como para que se aceleren las inversiones, "como las comprometidas en Torreblanca o en Polígono Sur". "No se está solucionado al ritmo que me gustaría ante la ola de frío, pero me consta que la empresa lo está haciendo", añade, tras recordar que el organismo de control es la Junta de Andalucía, a la par que mira al Ministerio de Consumo para mejorar las condiciones de los usuarios.

MOCIÓN DE CS SOBRE EL PRECIO DE LA LUZ

Por otra parte, se ha rechazado el debate de la moción presentada por urgencia de Cs relativa a que Sevilla liderara la reclamación de "una factura más justa y equilibrada, que verdaderamente haga frente a los costes reales del consumo energético". Al respecto, el portavoz naranja, Álvaro Pimentel, se ha mostrado preocupado por "la actitud de brazos cruzados del Gobierno de España ante el intolerable aumento del precio de la luz" y ha lamentado que no se haya admitido esta moción.

"Este no a la propuesta de Cs lo van a sufrir en primera persona las familias, sobre todo aquellas que no tienen garantizados los suministros básicos. Este no lo van a sufrir los autónomos y las pymes, que están viendo cómo aumentan sus costes fijos mientras bajan sus ingresos. Y, por supuesto, lo van a sufrir todos los sevillanos. También los vecinos de barrios como Polígono Sur, Torreblanca, Nervión, La Barzola o La Plata, que están sufriendo cortes casi diarios del suministro de luz, en pleno siglo XXI y a pesar de pagar todas y cada una de sus facturas, y para quienes también pedíamos una solución en esta moción", manifiesta, añadiendo que seguirá trabajando por "una facturación más justa de la luz, en la que no tengamos que soportar costes que no están asociados a la generación y distribución de la electricidad, y también para que no haya ningún Sevilla al que se le corte la luz por causa injustificada".