Andreu y Moreno afirman que el Acuerdo de Gobierno tiene una salud "vigorosa"

Ha sido en la comparecencia de prensa en la que han anunciado un acuerdo entre Gobierno e IU para la aprobación de los presupuestos de La Rioja para 2021.

La presidenta ha indicado que la buena salud del pacto también es gracias "a la diputada de Izquierda Unida que siempre puesta la tensión en el cumplimiento de dicho pacto, y en el compromiso de la ahora consejera Raquel Romero".

Ha recordado, en relación a la situación del director general de Participación, Mario Herrera, que el 1 de enero sufrió un accidente de tráfico que está investigando la Guardia Civil, que "el compromiso que adquirí con Podemos es un acuerdo de gobierno que estipula que Romero nombra a quien cree que debe formar parte de su equipo de Gobierno".

Por su parte, Moreno ha indicado sobre este asunto que "desde el primer momento dijimos que Mario Herrera debía dimitir, y en caso de no hacerlo, debía ser cesado". No obstante, ha señalado que "entendemos que los acuerdos de Gobierno en los que IU no forma parte son los que son, y no nos compete a nosotros más que hacer la crítica política con este asunto".

Finalmente, la diputada de la formación de izquierdas ha resaltado que "no vamos a supeditar un presupuesto anual a que se tomaran determinadas medidas, sin perjuicio de que no renunciamos a seguir exigiendo la dimisión de Herrera".