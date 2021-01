El consejero de Sanidad ceutí también se vacunó contra la Covid: "Yo no quería, no me gustan las vacunas"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha confirmado este jueves que se ha vacunado hace "tres o cuatro días" de la covid-19 pero ha advertido que no presentará su dimisión porque no ha "incumplido" ningún protocolo ni ninguna estrategia nacional al respecto.

En una comparecencia de prensa, el consejero ceutí ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por el diputado de Caballas en la Asamblea de Ceuta, Mohamed Alí, quién denunció en su cuenta de Twitter que tenía constancia de que Guerrero y otros miembros de su departamento se habían vacunado sin corresponderles.

El consejero ha aclarado que de la Consejería de Sanidad se han vacunado diez personas pero que se ha seguido el protocolo "al pie de la letra".

"Yo no quería vacunarme, si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas"

"Yo no quería vacunarme, si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas", ha afirmado Guerrero en la rueda de prensa. explicando que fue su equipo el que le conminó a inmunizarse, algo que vio bien porque están en la primera línea de atención a la Covid-19. "Mis técnicos me dijeron que si no me vacunaba yo ellos tampoco lo harían, sobre todo pensando en mi vulnerabilidad por mi diabetes y tensión".

Su caso se suma al rosario de cargos públicos que en diversas autonomías han admitido haber accedido a la inoculación, violando presuntamente los protocolos. las autoridades han establecido un orden preferente de grupos que recibirán la vacuna, que va llegando al país en pequeñas cantidades. Los primeros dos grupos son los sanitarios y los mayores en residencia.

Varios de los cargos que se han puesto la vacuna han interpretado que están dentro del grupo de sanitarios que se pueden poner la vacuna con preferencia.

Derecho a la vacuna

Así lo ha interpretado Guerrero, que se ha defendido de las acusaciones en base a un epígrafe del punto 2 de la vacunación "donde se recoge que se tiene que vacunar el personal de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia y el personal y si analizamos ese punto 2 soy personal sanitario de la Consejería de Salud Pública, la máxima autoridad de esa Consejería y trabajo en primera línea desde hace casi un año".

Y ha detallado: "Nadie puede criticarme no luchar en primera línea desde hace casi un año, no me ha preocupado mis miedos y temores, he estado en un gimnasio lleno de positivos, en el hospital ... pero ha sido la recomendación expresa de mis técnicos lo que hizo que decidiera vacunarme hace tres o cuatro días".

No obstante, ha asegurado que su vacunación y de otros nueve miembros de la Consejería se hizo en el Hospital Militar "sin ningún incumplimiento, ni vulnerar nada ni alterar ningún protocolo porque se ha vacunado el personal de salud pública que debía vacunarse en base al grupo 2 y al punto del epígrafe del Ministerio de Sanidad".

Guerrero ha aclarado que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), le ha pedido explicaciones y ha asegurado: "Se las he dado y me ha mostrado su total apoyo así como del Gobierno local porque ellos saben mi trabajo y también saben que no quería vacunarme".

El consejero ceutí también ha puntualizado que "si supiera que lo he hecho mal o no tengo e apoyo no dude que no estaría aquí pero no he hecho nada malo".

No se ha querido comparar a lo ocurrido en Murcia "porque es otro tipo de actuación y de vacunación, a pesar de lo cual yo estoy en manos del presidente de la ciudad".

El consejero ha agradecido el apoyo recibido en las últimas horas por parte de todo el personal de la Consejería y de otros sectores como la Policía Local y ha valorado el trabajo de su personal "porque son parte de mi familia y grandes trabajadores".

Piden su dimisión

Por su parte, los principales partidos de la oposición en la Asamblea de Ceuta -PSOE y Vox- han exigido el cese del consejero de Sanidad e incluso del presidente Juan Jesús Vivas, también del PP.

En un comunicado, el PSOE -primer partido de la oposición con 7 de los 25 escaños- ha pedido a través de su secretario general, Manuel Hernández, la apertura de un "expediente para aclarar todo lo sucedido al respecto".

Hernández ha manifestado que de "ser cierto, los socialistas pedimos al presidente Vivas el cese inmediato del consejero, al igual que exijo que se inicie de inmediato un expediente para la depuración de responsabilidades".

Por su parte, Vox -con 4 diputados en la Asamblea- ha exigido la dimisión inmediata del consejero.

Para Vox es "intolerable" que "si el protocolo del Ministerio de Sanidad limita la vacunación sólo a los sanitarios en primera línea de lucha contra la pandemia, tanto el consejero como varios funcionarios, entre ellos la directora general de Sanidad, hayan contravenido estas indicaciones".

Además, la formación denuncia que se ha hecho "en un momento crítico en el que escasean las vacunas y se está teniendo especial dificultad en que estas lleguen a los sectores más vulnerables y afectados por el coronavirus".

"Esto es una evidencia más de las políticas desastrosas del Gobierno de Juan Vivas, no ya solo en la gobernabilidad de la ciudad, sino en todo lo relacionado con la gestión de la pandemia" afirma el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo.