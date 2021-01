Aurah Ruiz cuenta cómo está su relación actual con Jesé Rodríguez: "No hay pareja perfecta, todos nos equivocamos"

Mucho se ha hablado de la relación de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez antes, durante y después del paso de la canaria por La casa fuerte 2. La infidelidad del futbolista, su llamada telefónica al reality, su despido del Paris Saint-Germain o su introducción en el mundo de la música son temas que han estado de actualidad.

Sin embargo, la exgranhermana se ha sincerado sobre la parte más sentimental de esta historia y ha querido contar en su canal de Mtmad cómo está actualmente su relación con el padre de su hijo Nyan.

"Hay cosas que en mi vida han cambiado mucho y ya no es nada igual", confesó para introducir un vídeo en el que iba a contestar cuestiones de sus seguidores. Una de ellas le preguntó sobre la polémica llamada de Jesé a La casa fuerte tras haber vivido un tenso altercado entre ambos por la infidelidad de él.

"Era la primera vez que había una intervención telefónica de una persona así en la tele. No lo ha hecho nunca por nadie. Me sentí especial, era lo que me merecía. Fue un acto bastante bonito, sobre todo después de lo que había pasado. Me demuestra bastantes cosas", aseguró.

Además, la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa también negó la posible participación del futbolista en Supervivientes: "Eso es totalmente falso, Jesé no forma parte del mundo televisivo, aunque a algunos les gustaría. No lo va a ser. Es un deportista de élite, lo va a seguir siendo. Seguirá haciendo su fútbol y esperemos que le vaya genial".

Finalmente, Aurah Ruiz confirmó que, a pesar de todo lo vivido, su relación con el futbolista va para delante: "Ahora mismo vivimos Jesé, Nyan y yo. Hay cosas que no puedo contar todavía, pero ahora por el colegio del niño, nos queda más cerca mi casa. Estamos aquí los tres, y los fines de semana nos vamos a su casa porque es más grande y más bonita. Por el tema de entrenamientos, por hacer las cosas bien, las terapias de Nyan... estamos aquí en mi casa. El niño está más contento, está súper feliz porque nos ve juntos".

"Mi vida nunca ha sido estable, pero las noches me pesan menos porque nos repartimos. Tengo más tranquilidad, no estabilidad. Él está centrado en el fútbol y ya veremos a ver qué hacemos", explicó. "No hay pareja perfecta, todos cometemos errores. Me decís mucho que cómo perdoné una infidelidad. Hay cosas que yo sé que vosotros no sabéis. Cada uno hace lo que quiere, yo perdono, no olvido. Todos nos merecemos oportunidades".