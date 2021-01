Jesé Rodríguez regresa en solitario a la música con 'Tu favorito' tras su despido del PSG

Los múltiples escándalos hicieron que el Paris Saint-Germain rescindiese el contrato con Jesé Rodríguez y, ahora, el deportista ha querido retomar su carrera como cantante.

Aunque el futbolista sigue entrenando para no perder la forma hasta que un nuevo equipo lo llame para la próxima temporada, ha decidido reinventarse publicando una canción en solitario.

En un pasado no muy lejano, Rodríguez ya probó suerte en la música grabando algunos temas junto a conocidos artistas dentro del género latino, como por ejemplo Henry Mendez.

Bajo el seudónimo de Jey M, el novio de Aurah Ruiz ha lanzado Tu favorito además de un videoclip con caricaturas animadas donde enseña la letra de la canción, pero todo apunta a que publicará uno con él como protagonista.

Esta nueva apuesta del canario se adapta a la vida sentimental tan ajetreada que ha experimentado estos meses junto a la televisiva: "Si no quieres, pues no vuelvas, después no te arrepientas, que a mí me va bien".