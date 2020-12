Jesé Rodríguez, envuelto en una nueva polémica relacionada con Janira Barm: "Para mamá nunca serás invisible"

Las polémicas en torno a Jesé Rodríguez comienzan a agolparse. Tras el enfrentamiento entre su actual pareja, Aurah Ruiz, su ex Melody Santana y él mismo, ahora ha entrado en escena Janira Barm, otra de sus exparejas que ha dado a luz al quinto hijo del futbolista.

Nada más abandonar su estancia en La casa fuerte, Aurah Ruiz se enteraba de que Jesé Rodríguez iba a tener un hijo con Barm, una niña que recibió el nombre de Aylén. Muy tranquila, la canaria aseguraba que el futbolista no tenía contacto con Janira Barm y que ni siquiera conocía el sexo del bebé.

Además, la de Mujeres y Hombres y Viceversa aprovechó el momento para mandar un mensaje de cariño a Janira: "Solo decir que espero que todo esté bien y que salga de maravilla porque entiendo la situación en la que se encuentra", decía Ruiz contando con que Janira Barm no tenía el apoyo de Jesé, tal como le ocurrió a ella en el pasado.

Sin embargo, la historia ha dado un giro de 180 grados. Janira Barm ha decidido pronunciarse acerca de este tema y, además, ha aportado algunas pruebas de las supuestas mentiras del futbolista. "Estoy cansada de que se digan mentiras y se aprovechen de que no me defiendo porque no quiero entrar en polémicas", comienza la catalana.

Barm ha confirmado que su hija Aylén fue un bebé muy deseado y, para demostrarlo, ha compartido una imagen del test de embarazo con sus respectivas manos sosteniendo el objeto como prueba de la unión. Además, la pareja disfrutó, durante el pasado mes de julio, de unas vacaciones en Ibiza.

Test de embarazo que sostienen Janira Barm y Jesé Rodríguez. MISSJANIRA_ / INSTAGRAM

Por si esto fuera poco, Janira ha comentado que Jesé conocía perfectamente el sexo del bebé y, por ello, le enviaba bastantes regalos desde París: "¿Si no se sabe el sexo de un bebé se compran cosas de niña?". Finalmente, la joven ha negado que el futbolista se haya desentendido de sus hijos: "El padre de mis hijos tiene contacto con ellos siempre que quiere por videollamada y todos los meses lo hace y, por supuesto, tiene contacto conmigo para saber de ellos".

Pero, aunque la joven decidiera romper su silencio, la pequeña Aylén nació el pasado 22 de diciembre y, a juzgar por las palabras de Barm, el futbolista aún no conoce a su hija. Lejos de quedarse callada, la mujer ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que no ha necesitado mencionar al futbolista y a la que acompaña con el texto: "Sexto día de vida. Para mamá nunca serás invisible, siempre serás lo más importante junto con tu hermano porque para ello os tuve"

Janira también ha compartido otras publicaciones en las que da las gracias a su familia y sus amigas "por estar siempre" y no dejarla "nunca sola".

Sin duda, las palabras de la expareja del futbolista distan mucho de las declaraciones de Aurah Ruiz, aunque podría ser que Jesé hubiera decidido mantenerse, ahora, al margen de la vida de la catalana y, por ello, aún no haya conocido a la pequeña Aylén.