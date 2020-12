Aurah Ruiz abandona el plató de 'Myhyv' por la críticas de Jesús Vázquez y Oriana Marzoli a Jesé: "El que la hace una vez..."

Aurah Ruiz pasó un mal trago este miércoles en Mujeres y hombres y viceversa, donde el presentador, Jesús Vázquez, y otros rostros del programa, como las colaboradoras Oriana Marzoli o Nagore Robles, criticaron las infidelidades de Jesé Rodríguez a la canaria, con la que ha retomado su relación.

La exconcursante de La casa fuerte continúa criticando a su antigua amiga, Rocío Amar, por haberla "traicionado" junto al futbolista. Sin embargo, sus compañeros en el plató de Mediaset mostraron su desacuerdo con la situación, ya que consideran que el principal culpable de la polémica es el exfutbolista.

"Fue un episodio desagradable para mí y agradable para ella, porque le gustó venir a un plató a contarlo y era lo que quería. Si yo no hubiese estado en La casa fuerte, ella no habría venido a contarlo. Me gustaría verlo todo entero y poder opinar bien", explicó Ruiz sobre su última bronca con Amar, de la que, asegura, no se arrepiente. Además, dijo que en el programa "se rieron de ella".

La influencer criticó las "mentiras" de Amar: "Ella dice que su ex está embarazada de cinco meses y ya está en el hospital, primera mentira. Segunda, yo en las circunstancias que vi a Jesé, te aseguro que no mantuvo relaciones cuando yo me fui. Él me dijo en el juicio que iba a demostrar que ella se había sentado en un plató para ganar dinero e intentar optar a un reality, así que veré que parte es verdad y cuál mentira".

Aurah no ha soportado los consejos de Oriana y Jesús... #MyHyVhttps://t.co/QmNkWSkZqg — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) December 23, 2020

La dolorosa sinceridad de Jesús Vázquez y Oriana Marzoli

Marzoli opinó que su compañera no se estaba comportando bien: "Te confundes. Mírate al espejo porque tú solita estás haciendo que la gente se ría de ti". "Cualquier mujer en el mundo que acaba de colgarle el teléfono a su pareja y le dice que se va a dormir y después ve esto, te aseguro que tiene sangre en las venas", le respondió, entonces, Ruiz.

Después de la intervención de la colaboradora, Vázquez fue rotundo: "El que la hace una vez, la hace muchas. Igual deberías enfadarte con él, no con las chicas con las que lo pueda hacer. Por mucho que tú novio te sea infiel, no puedes entrar a una casa con un palo. Te vas a tu casa con mucha dignidad y al día siguiente le mandas a paseo".

Finalmente, la 'ex gran hermana' decidió abandonar el plató. "Te veo mala cara", le dijo Vázquez. "Acaba de salir de La casa fuerte y se encuentra esto. La pobre no puede asimilarlo, hay que entenderla", apuntó Efrén Reyero, que recibió una tajante respuesta de Antonio Pavón: "No hay mayor ciego que el que no quiere ver".