El machismo de Jesé: "A algunas mujeres les gusta ganarse lujos poniendo el culo"

Los problemas con las mujeres y sus continuas infidelidades y polémicas le han costado a Jesé Rodríguez muy caro. Además de ser despedido del PSG, por lo que se encuentra sin equipo, su valor como futbolista se ha hundido, hasta el punto de que su nombre está en las páginas y programas de corazón mucho antes que en los deportivos.

La situación con sus exparejas ha hecho de Jesé un objeto perfecto para usar en los programas de cotilleos, pero son sus propias actitudes las que fomentan esta circunstancias. Declaraciones como las que soltó en instagram en una respuesta a Rocío Amar, una de sus últimas parejas y con la que fue infiel a Aurah Ruiz, y Melody Santana, la madre de sus hijos mayores, son el mejor ejemplo de lo poco centrado que está en conseguir un equipo que le fiche.

Es la denuncia de esta última la que ha propiciado una respuesta muy contundente, y con salidas de tono hacia ella, en particular, y a algún tipo de mujeres, en general, en una de sus cuentas de instagram.

"Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos", ha escrito en una story de instagram desde la cuenta que usa para promocionarse como artista de reguetón.

Jesé responde a dos de sus exparejas IG @officialjeym

Queda mucho para que el culebrón (pocas veces más apropiado para su caso) de Jesé con sus exparejas o parejas se acabe. La participación de Aurah Ruiz en La Casa Fuerte ha puesto al futbolista canario en el ojo del huracán del corazón, algo que ha propiciado que ningún club le tenga en consideración para ficharle, y menos por la cifra que pretende cobrar.