Melody Santana responde a las palabras de su ex, Jesé Rodríguez: "Tú no miras por tus hijos, sino por otras personas"

Jesé Rodríguez acumula varios frentes abiertos. En esta ocasión, el futbolista ha optado por plantar cara a Melody Santana, la madre de sus dos hijos, que hace solo unos días le recriminó que, para "dar una buena imagen", cambiase sus planes de cara a las fiestas de Navidad.

El exjugador del Paris Saint Germain, ha estallado contra Santana haciendo uso de los stories de su cuenta de Instagram, donde ha dejado claro que sí cumple con las obligaciones que tiene como padre de los dos niños. Sin embargo, la disputa no ha quedado ahí. Poco después de estas publicaciones, Melody ha respondido al futbolista atacando a su vida personal y profesional.

"Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos, porque así yo me lo llevo ganando desde muy pequeño. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos y lujos sentadas o poniendo el culo", comenzaba el futbolista.

"Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran, yo no tengo miedo y a las malas menos. Esperando el próximo movimiento. Todo tiene consecuencias y ninguna se va a ir de rositas. Déjenme en paz y vivan su vida. Les guste o no siempre seré el papá de todos mis hijos. Podría decir miles de cosas, pero voy a dejarlo así, porque yo no vivo de lo que ustedes ahora quieren vivir", sentenciaba Jesé.

Además, el canario ha cargado contra aquellos que no tienen buenas palabras para él: "Gracias a Dios, gano dinero durmiendo. Sigan mamando, hablando y asesorándose. Están bien perdidas. Qué mal agradecidas son las personas que olvidan el pasado muy rápido. Hipócritas, egoístas y sucias. Y ahora encima quieren ganar dinero hablando de mí. Ya tienes unos días más para que hables".

Las palabras de Jesé Rodríguez a Melody Santana. OFFICIALJEYM / INSTAGRAM

Ante las palabras de Jesé era de esperar que Melody Santana respondiera y lo ha hecho mediante un texto, también a través de sus stories: "En primer lugar, recordarle al padre de mis hijos que mi hijo mayor tiene ocho años. En estos ocho años solo le he demandado porque me quiso acusar de que mi hijo mayor no era suyo y tuve que someterme a una prueba de paternidad, una situación que se repitió tiempo después con el nacimiento de mi segundo hijo".

"Me he adaptado siempre a la situación laboral del padre de mis hijos, cumpliendo estrictamente con lo que me ha tocado. He sido tan consecuente que soy la única madre de todos sus hijos que tenía establecido un convenio por acuerdo, porque si le llego a demandar hubiese obtenido económicamente muchísimo más de lo que él me ha dado. Nunca he pedido más, solamente el bienestar de mi hijos, de los tuyos; un bienestar que jamás has cumplido", continuaba la influencer.

"Si ahora nos vemos en esta situación no es porque me moleste en qué gastes tu dinero, es porque, en vista de que tú no miras por tus hijos y miras por otras personas que no son ellos, yo sí voy a pelear por lo que a ellos les toca y para que estén lo mejor posible", señalaba Melody Santana.

Además, la influencer no ha querido pasar por alto las palabras de Jesé y ha hecho un comentario sobre Aurah Ruiz: "Este señor hace alusión a que me gano la vida poniendo el culo o viviendo del cuento... Bueno, ten cuidado con las cosas que dices, porque igual tu actual pareja (la que ahora dices que es actual, vete a saber con cuántas estás) se podría molestar... Dado que, bueno, si quieres nos remitimos todos a su perfil de Instagram a ver cómo se gana ella la vida. Porque ella sí que se ha ganado la vida poniéndote verde y acosándote por redes. No yo".

La respuesta de Melody Santana a Jesé Rodríguez. MELODY.SANTANA / INSTAGRAM

"Si quieres, en un juzgado, con un click saco mi vida laboral, que aun siendo tú el padre de mis hijos me he ganado la vida doblando camisetas en una tienda dignamente. No me ha hecho falta lapidarte en ningún plató, teniendo motivos, porque me gustaría recordarte que yo estaba dando a luz a mi segundo hijo y tú estabas en Maldivas con esta señora. Como bien he dicho antes, soy la única que te ha querido y que ha estado enamorada de ti desde que no eras nadie", confesaba Melody Santana.

"Felicidades por ganar dinero inclusive durmiendo, adminístralo porque todos somos sabedores de que en el mercado invernal no te quisieron ni gratis en ningún equipo. No creo que estés en el mejor momento para alardear de lo que ganas. Has sido y eres un lastre en todos tus equipos", añadía. "Porque un día te dijeron que ibas a ser el nuevo CR7, y aquí estás, que con suerte vas a la Unión Deportiva Las Palmas, y ya de paso nos dejas en ridículo a todos los canarios porque no le marcas ni al arcoíris. Me da exactamente igual quién seas o hayas sido, lo que ganas o a quien le mendigas amistad, porque si echas vista atrás, de tus amigos de verdad no queda ni uno".

Para terminar, Santana ha querido dejar claro que no parará hasta que el futbolista cumpla con sus obligaciones: "Cuando cumplas con tus hijos como el padre que se supone que debes ser, dejarás de saber de mí, pero mientras tanto... Querido, te respondo con educación y con un papel y un bolígrafo porque en mi casa no hay dinero, pero valores y educación me sobra. Si quieres, te regalo un poco. Te veo en los juzgados".