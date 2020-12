Jesé Rodríguez, demandado por la madre de sus dos hijos mayores tras ser despedido por el PSG

Hace una semana, el Paris Saint-Germain despidió a Jesé Rodríguez tras sus escándalos relacionados con Aurah Ruiz y, ahora, el futbolista acaba de ser demandado por la otra madre de sus hijos, Melody Santana.

El joven se encuentra instalado en Las Palmas de Gran Canaria a la espera de nuevo equipo, sin embargo, la tranquilidad le ha durado poco tiempo debido a que vuelve a estar involucrado en otra polémica.

La progenitora de sus dos hijos mayores le ha acusado de no cumplir con la manutención de los pequeños. "Nunca he llegado a la vía legal, nunca lo ha decidido un juez, pero viendo la inestabilidad actual con mis dos hijos he tenido que poner a Jesé una demanda", ha afirmado ante Deportes Cuatro.

Jesé Rodríguez, de nuevo en el punto de mira. Melody Santana le ha denunciado y le acusa de no cumplir con la manutención acordada https://t.co/CSPo1D1jip — Cuatro (@cuatro) December 8, 2020

La guerra entre ambos empezó cuando Santana demandó a Jesé por no querer reconocer a su hijo pequeño y acaba de afirmar que todo lo va a decidir un juez ya que "no va a haber más acuerdos".

Aunque parecía que los problemas habían quedado atrás, la joven ha declarado que "ha tenido que estar hospitalizada por vivir estas situaciones. Su salud se ha visto afectada y solo quiere decir que todo sea justo al final".