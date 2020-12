Aurah Ruiz, decepcionada con Jesé Rodríguez: "Merezco un perdón"

Aurah Ruiz se sinceró este domingo sobre la polémica intervención de Jesé Rodríguez en La casa fuerte la pasada semana, un gesto que ilusionó a la canaria, pero que también le dejó un sabor de boca agridulce, pues esperaba recibir unas disculpas que, finalmente, no llegaron.

"Me esperaba un perdón. Es lo único que esperé y no me lo dio. Esa conversación la tenemos que tener fuera. Ya bastante hizo llamando porque no me lo espetaba", le explicó la 'ex gran hermana' a Jorge Javier Vázquez.

El presentador le preguntó a Ruiz si el futbolista era el hombre de su vida, a lo que la influencerrespondió: "Es el padre de mi hijo. Cuando pasó todo eso y fui mamá claro que lo dije. Han pasado muchas cosas y las hemos superado o dejado atrás, pero él no ha hecho las cosas bien".

Jorge Javier: "¿Jesé es el amor de tu vida?"

Jorge Javier: "¿Jesé es el amor de tu vida?"

Aurah: "Jesé es el padre de mi hijo"

#LaCasaFuerte14 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 6, 2020

"Él no ha hecho las cosas bien y yo le he dado la oportunidad de hacerlas bien. Jesé es una persona que puede hacerme mucho daño y hacerme muy feliz", añadió el nuevo rostro de La casa fuerte.

El conductor del programa le ofreció escuchar las declaraciones de Rocío Amar sobre su situación con el exfutbolista del Real Madrid. Sin embargo, Ruiz se negó: "Eso es lo que quiere, exprimir hasta el último minuto".