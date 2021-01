Aurah Ruiz acaba el día de Reyes en la cama y vomitando por una "intoxicación máxima"

No ha sido un buen final de uno de los días más mágicos del año para Aurah Ruiz. La canaria, que se ha reconciliado recientemente con Jesé Rodríguez, padre de su hijo, ha terminado el día en la cama y vomitando mucho, como ella misma ha informado a través de sus redes sociales.

Así, en los stories de Instagram, la televisiva ha contado. "Mi día de Reyes ha terminado entre vómitos y cagadas, literal".

La causa, según la propia Aurah, ha sido una intoxicación. Según la exconcursante de La casa fuerte, una "intoxicación máxima".

"No vuelvo a comer fuera de casa", ha anunciado también la canaria, que ha querido así tranquilizar a sus seguidores de que lo ocurrido no es nada grave y no tendrá consecuencias para su salud.

Aurah Ruiz. INSTAGRAM

Jesé vuelve a la música

Los múltiples escándalos hicieron que el Paris Saint-Germain rescindiese el contrato con Jesé y, ahora, el deportista ha querido retomar su carrera como cantante.

Aunque el futbolista sigue entrenando para no perder la forma hasta que un nuevo equipo lo llame para la próxima temporada, ha decidido reinventarse publicando una canción en solitario.

Bajo el seudónimo de Jey M, el novio de Aurah ha lanzado Tu favorito, además de un videoclip con caricaturas animadas donde enseña la letra de la canción, pero todo apunta a que publicará uno con él como protagonista.