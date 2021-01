Los retos de Biden para "coser" EE UU: frenar la división social, paliar la crisis por la pandemia y 'pelear' con China

La llegada de Joe Biden al poder está rodeada de verbos. Corregir, reinventar, recuperar o construir. Pero uno de los más apropiados quizá sea coser. "Biden tendrá que coser un país dividido", comentan los expertos consultados por 20minutos.

El demócrata asumirá este miércoles el mando de la Casa Blanca después de cuatro años de Administración Trump que ha dejado más cosas malas que buenas. Por eso, y en plena pandemia, los retos de Joe Biden son muchos y muy exigentes.

Una sociedad dividida

El asalto al Capitolio de hace semanas por parte de los seguidores de Trump fue la gota que colmó el vaso. Estados Unidos es un país dividido en dos bandos y ese es quizás el reto más urgente que se le plantea a Biden.

La sociedad se reparte entre quienes le apoyan y muchos otros que creen que es un presidente "ilegítimo". Además, su llegada al Despacho Oval coincidirá en el tiempo con el segundo impeachment contra Trump, que podría quedar inhabilitado para presentarse en 2024.

Mientras, Biden ha recalcado que espera que el Senado pueda "afrontar" tanto el juicio político como otros asuntos "urgentes".

Doble crisis: sanitaria y económica

El contexto no es el mejor para Biden. El mundo está sumido en una crisis sanitaria que está castigando a Estados Unidos con especial dureza. Es el país donde más daño está haciendo la pandemia.

Los casos siguen disparados y las cifras de muertos se descontrolan con el paso de los días. Biden y Harris repiten en cada comparecencia la necesidad de usar mascarilla y de mantener la distancia social, pero el mensaje no cala por igual en todos los grupos.

Así será la investidura de Joe Biden Carlos Gámez

Por otro lado, el presidente electo anunció un plan de ayudas de 1,9 billones de dólares para combatir la crisis económica derivada de la pandemia. Los datos económicos de la Administración Trump no son ni mucho menos malos, pero Biden tiene lagunas que corregir. Precisamente por eso también extenderá cheques de 1.400 dólares para "apoyar a las familias".

¿Qué pasa con China?

Biden tendrá que mirar hacia afuera. China espera noticias y la política exterior no será una prioridad en el corto plazo, pero Biden no podrá descuidarla. No insistirá demasiado en la guerra comercial iniciada por Trump, pero sí tendrá esa vía para apretar las tuercas a Xi Jinping.

Es muy probable que el nuevo presidente juegue más en el terreno de la tecnología, donde Estados Unidos parte con cierta ventaja sobre el país asiático.

Su legado y los planes para 2024

Todo en cuatro años. Biden llega al poder con los 78 ya cumplidos, y no se espera que en 2024 se vuelva a presentar (por edad y por exigencia prevista para el primer mandato). Harris espera su turno. También su papel como vicepresidente será fundamental.