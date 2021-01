Ibai, Wismichu, Rubius, Grefg... ¿Quién vive en Andorra y quién está a favor de tributar en España?

Andorra está más de actualidad que nunca, pues parece que el pequeño país vecino situado entre España y Francia va a recibir la visita de un nuevo y conocido ciudadano patrio: El Rubius. El youtuber de origen español y noruego, cuyo nombre real es Rubén Doblas Gundersen, acaba de anunciar que se va a mudar con su novia a una casa cerca de las montañas y "cerca de sus amigos, porque ya le hacía falta un cambio".

Esto le ha provocado centenares de críticas y, por ende, numerosos comentarios de fans que salieron en su defensa. Y es que el mensaje más recurrente ha aludido a su marcha del país por motivos económicos, pues la principal la razón de este cambio de territorio suele ser la diferencia de impuestos que se cobran a las rentas altas.

"Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", declaró el youtuber de 30 años durante uno de sus directos en Twitch mientras jugaba a videojuegos. La mayoría de creadores de contenido normalmente trabajan desde casa o viajan a otros destinos para diferentes eventos, por lo que residir en Andorra, siempre que vivan allí un mínimo de 183 días al año, les permite seguir su labor con total normalidad pero tributando menos, con todo lo que ello conlleva, tanto para ellos como para el país que dejan atrás.

El principal beneficio es que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Andorra es de un 10% para las rentas altas, mientras que en España el tipo medio general- sumando la cuota estatal y la autonómica- es del 46,5%, tal y como explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Por tanto, el país retiene menos impuestos de este tipo de rentas y cobran las ganancias casi íntegras, pero esto provoca que disfruten de menos bienes del Estado como las pensiones de jubilación, el sistema sanitario público u otras ayudas.

A pesar de ello, el IRPF de las rentas altas del país vecino ha provocado que ya haya multitud de youtubers que llevan años afincados allí: Willyrex, Vegetta, TheGrefg, Lolito, Alexby, Fargan, Ampeter, Staxx, ByAbeel, PokeR988, Thetoretegg1, VicensHD o ElmilloR. Pero no son los únicos, también residen allí deportistas como Arantxa Sánchez Vicario, Joan Mir o la modelo Judit Mascó.

Los que viven en Andorra y los que tributan en España

El Rubius es el youtuber con más suscriptores de España y el rostro más reconocible de la comunidad, motivo por el que su anuncio de cambio de residencia ha generado tanta controversia. "Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí", argumenta el joven. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí".

Obviamente, otros streamers que ya residen allí también defienden su decisión, con declaraciones más o menos acertadas. "Esto es un choque entre moralidad y legalidad, claro, pero donar la mitad de lo que gano porque ‘amo mi país’... no lo veo", justificó TheGrefg en 2018. "Cuando estás en mi situación, cambias tu manera de pensar".

TheGrefg: "Donar la mitad de lo que gano porque amo mi país’... no lo veo".

El youtuber de Fortnite Lolito también comentó algo similar tras anunciar su decisión de marcharse en 2018. "Se pagan impuestos, pero no te sablean como aquí. A mí España me ha dado muy poco; no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado toda mi vida, y qué le voy a hacer", declaró el joven, crudas palabras por las que luego se disculpó.

A raíz de la noticia de la mudanza de El Rubius, Vegetta también quiso defenderlo: "Veo injusto lo que se dice de Rubén y también del resto de personas que llevamos años aquí. Yo deseo lo mejor para todos y, por encima del resto, deseo mi felicidad y la de la que considero mi familia". También aprovechó para lanzar alguna que otra pulla a otros compañeros de profesión que se mostraban en contra de la decisión de Rubius: "Veo tanto youtuber y streamer moralista que si dijera lo que sé de algunos de ellos, agacharían la cabeza en vez de intentar dársela de nuevos mesías".

En el lado opuesto se encuentra Ibai, quien parece estar siendo, sin pretenderlo, la cara más visible de los streamers que defienden seguir en España, sobre todo después de que las redes rescataran y viralizaran un vídeo suyo en el que daba su opinión sobre el tema.

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021

"Es normal que a los ricos les quiten muchísimo dinero, y más que les deberían quitar", opinó el conocido caster de eSports. "Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra". Uno de los famosos youtubers que compartió este vídeo demostrando estar de acuerdo fue Wismichu, quien actualmente reside en Barcelona.

Y, quien se animó a lanzar su propio mensaje fue Alexelcapo. "Si estáis en la posición de que iros os es rentable, es que tenéis de sobra para vivir", argumentó. "A mi tío tuvieron que operarle muchas veces y eso no arruinó a mi familia. Quizá yo tenga que usar esos servicios en el futuro, o quizá no, pero alguien lo hace. [...] Sabéis de verdad, compañeros de profesión, que ganamos mucho más de lo necesario. Y olé, bien por nosotros. Quizá es momento de ser responsable para con el resto".