PSOE C-LM defiende que la ciudadanía ya conocía el contenido del Decreto contra el COVID antes de su publicación

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, que ha ofrecido este martes una rueda de prensa en el Parlamento autonómico, ha censurado la "demagogia" del presidente del PP en la región, Paco Núñez, al criticar esta publicación en el DOCM. "Hay que ser más razonable, menos montaraz y desde luego no se puede hacer una política estrambótica como la que está haciendo porque nos está insultando a todos", ha manifestado.

Mora ha reconocido que en el decreto hay "medidas duras, que no nos gustaría tomar", pero ha considerado que la respuesta a ellas "no puede ser esa demagogia a la que nos acostumbra el señor Núñez, porque todavía no nos ha dicho qué medidas tomaría él".

Así, el socialista ha pedido al líder 'popular' en la Comunidad Autónoma que se sume "de verdad" al conjunto de los que quieren "que todo esto mejore" y no se dedique a "ir por ahí insultando al presidente de la región".

"El señor Núñez no solamente no colabora a luchar contra la pandemia sino que lo que hace permanentemente es echar leña al fuego y, con eso, lo que ayuda es a no construir esa sociedad que entre todos queremos construir", ha finalizado.