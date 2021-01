Critican en 'AR' a un matrimonio de alcaldes del PSOE que se han vacunado sin ser grupo de riesgo: "¡Vaya geta!"

Un matrimonio de alcaldes de dos pequeñas localidades cercanas a Denia (Alicante) han sido de las primeras personas en recibir la vacuna del Covid-19 en sus municipios. Ximo Coll, alcalde de El Verger, y Carolina Vives, alcaldesa Els Poblets, ambos del PSOE, aseguran que han recibido la vacuna porque "sobraban dosis" de las que Sanidad envío para el personal sanitario.

Ximo y Carolina ha entrado este viernes en directo en El programa de Ana Rosa para resolver las dudas que muchos se han planteado ante esta noticia. La decisión de vacunar a este matrimonio de alcaldes no ha estado exenta de polémica, ya que aún no se ha podido vacunar en las residencias de mayores de sus respectivos municipios, por lo que han sido muy criticados.

Los militantes del PSOE han explicado que la decisión de ponerse la vacuna no fue suya, sino que recibieron una llamada del centro de salud y cumplieron las órdenes de Sanidad. Los ediles han explicado que los primeros en ser vacunados han sido sanitarios, policías y guardias civiles, y que a ellos los han considerados miembros de estos grupos.

Vacunados antes que otros grupos de riesgo

El matrimonio se ha excusado que como alcaldes y concejales de Sanidad están en contacto con muchos sanitarios y que entienden que, por ello, decidieron aceptar cuando les propusieron ponerles la vacuna. La presentadora Ana Rosa Quintana, quien les ha entrevistado en directo, ha comentado que podrían haberse negado para que recibieran las dosis otras dos personas de un grupo de riesgo.

Los invitados han asegurado que no le han quitado la oportunidad de vacunarse a nadie y que estas dosis se iban a desechar, ya que estaban programadas únicamente para sanitarios. En plató, los colaboradores del magazine matutino no daban crédito antes las afirmaciones de los invitados y han criticado que este tipo de acciones en la distribución de la vacuna no tengan ninguna sanción.

Los ediles defienden su posición y no se retractan

Por contra, Ximo y Carolina han asegurado que si volvieran a tener la oportunidad de vacunarse, volverían a hacerlo, ya que consideran que no han vulnerado ninguna ley y que han seguido el protocolo que les indicó el centro de salud. "Es que...¡Vaya geta!", ha comentado Ana Terradillos al escuchar que los invitados no se retractaban.

Ximo Coll ha defendido que el criterio para decidir quién se vacuna no depende de él, lo que ha enfadado a Ana Rosa: "Sanidad es usted... Ustedes, los políticos son los responsables, tienen que dar ejemplo". Quintana ha defendido que se podría haber vacunado a cualquier otro trabajador del Ayuntamiento o puesto de cara al público que se encontrara por encima de los 60 años.

Un matrimonio de alcaldes se vacunan pese a no formar parte de ningún grupo de riesgo, Ana Rosa es clara: "Ustedes son los políticos y tienen que dar ejemplo" #AR15Ehttps://t.co/t1r2J19akE — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 15, 2021

"Aquí todos estaríamos encantados de recibir la vacuna porque vivimos acojonados", ha comentado la presentadora, antes de asegurar que cualquiera de sus colaboradores cederían el antídoto contra el Covid a una persona que sea de riesgo. "Los dos brazos daría", ha añadido Terradillos para defender que estaría encantada de recibir la vacuna lo antes posible.