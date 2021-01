Salut "no puede garantizar" el voto de los catalanes con Covid y de los miembros de las mesas electorales el 14-F

El secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha asegurado este miércoles que Salut "no puede garantizar" en estos momentos el derecho fundamental de voto en las elecciones del 14-F a los infectados por coronavirus y a sus contactos estrechos en cuarentena, que calcula que oscilan entre las 80.000 y las 100.000 personas. Lo mismo sucedería con los miembros de las mesas electorales, ha añadido.

"No garantizamos que este derecho pueda ser efectivo", ha dicho, matizando que en todo caso es el Govern quien decidirá si finalmente los comicios se celebran el 14 de febrero (previsiblemente lo anunciará el próximo viernes).

"Desde el punto de vista epidemiológico, no estamos en el mejor escenario para hacer unas elecciones", ha reconocido.

Sí que ha avanzado que, sobre la cuestión de la vac unación a los componentes de las mesas electorales si los comicios finalmente son el 14 de febrero, ha explicado que el ejecutivo catalán ha solicitado un informe a Salut que el departament ya ha remitido con resultado no favorable. Es decir, que no la recomiendan "por plazos y porque la configuración de los grupos de riesgo y los grupos prioritarios en la actual etapa 1 de vacunación es un acuerdo europeo". Ha hablado directamente de "una iniciativa que no tiene sentido".

Partidario de alargar las restricciones más allá del lunes 17 de enero

En cuanto a qué decisión tomar respecto a las restricciones vigentes en Cataluña por la Covid hasta el próximo lunes 17 de enero, Argimon no ha sido mucho más halagüeño y ha opinado que "se tendrían que mantener algunos días más, claramente", remarcando que será de nuevo el Govern quien lo analice este mismo miércoles por la tarde para anunciar la decisión final seguramente el próximo jueves. Se baraja retrasarlas a finales de mayo o a principios de junio.

En estos momentos Cataluña sigue bajo un confinamiento municipal y un toque de queda nocturno diario y mantiene cerrados centros comerciales, establecimientos de más de 400 metros cuadrados de superficie, centros deportivos cerrados (menos las piscinas) y también las estrictas franjas horarias y aforos bajo los que pueden operar bares y restaurantes.

Los sectores del comercio y de la restauración se han vuelto a manifestar este miércoles en la plaza de Sant Jaume de Barcelona contra las restricciones que están atenazando sus negocios.

"Sabemos que las restricciones son bastante duras para los afectados" aunque no tanto "para doblegar la curva" porque sabemos que "en 10 días difícilmente lo conseguiremos". Pero ante la cifra de 480 ingresados críticos por Covid en las unidades de cuidados intensivos "sería conveniente mantener estas medidas unos días más", ha indicado.

El temido rebote de casos tras la Navidad no ha sido tal

El secretario ha querido mostrar un moderado optimismo respecto a los datos epidemiológicos registrados el pasado martes, que fueron "mejores que los del martes anterior", una tendencia que se mostró por primera vez en Cataluña en los últimos 40 días.

"Llevamos creciendo a un 2% diario desde el pasado 9 de diciembre", ha declarado, por lo que "las fiestas de Navidad no han supuesto un crecimiento exponencial" de casos e incidencia. El "temido efecto de los días festivos" no ha sido tal, ha expuesto Argimon, remarcando en el mismo sentido que "sí que se sigue creciendo exponencialmente" en esta ya tercera ola del virus en Cataluña: "Todos los expertos decían que en un plazo de cinco o seis días tras la Navidad tendríamos una explosión pero, de momento, y cogido con pinzas, esta no se ha producido".

Otros dos puntos "para la esperanza" a su parecer son otros dos indicadores que muestran una tendencia buena: el del número de neumonías hospitalarias (que sí que se dispararon durante la primera y la segunda ola) y los test de antígenos. Estos, comparados con el martes de la semana pasada, indican que la tendencia "se ha roto y que la cifra de positivos hallada es menor". En todo caso, ha emplazado al viernes para saber "si se frena el ritmo de contagios" lo que no evitará, ha dicho, "que sigan ingresando más enfermos" en los centros sanitarios.

Cuatro hospitales recibirán las primeras dosis de Moderna

Las primeras 5.800 dosis de la vacuna de Moderna, que han de llegar este mismo miércoles a Cataluña, se comenzarán a administrar en cuatro hospitales catalanes: Amposta, Manresa (Althaia), Mataró y Sant Joan de Déu.

El próximo lunes, se comenzará a distribuir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en la misma residencia de Feixa Llarga de L'Hospitalet de Llobregat en la que se inició la vacunación de la primera dosis. El próximo fin de semana se acabará la administración en las residencias de personas mayores catalanas, y entre sus profesionales y el resto de sanitarios tanto de centros públicos y privados así como entre grandes discapacitados.

A día de hoy se han puesto en Cataluña 91.300 vacunas, 32.000 a residentes en geriátricos, 16.600 a los profesionales de estos equipamientos y el resto a sanitarios.

La segunda etapa de vacunación, dirigida a personas de edad avanzada y a enfermos crónicos arrancará previsiblemente una vez concluya la primera, previsto entre el 29 de marzo y el 3 de abril. La fecha final dependerá, ha avanzado Argimon, del tipo de vacuna, de la cantidad recibida y del ritmo o cadencia al que esta llegue. Salut ya está trabajando en todos los posibles escenarios, ha dicho.