La Covid y Filomena hacen "insostenible" la estancia en las aulas: "Tengo tanto frío que no puedo concentrarme"

Las escenas de alumnos y profesores abrigados hasta las orejas y tapados con mantas se suceden también en zonas donde los centros sí suelen estar bien preparados para afrontar temperaturas bajas, pero desde luego, no tan extremas. Con los termómetros descendiendo a niveles históricos y la necesidad de ventilar, las cosas se complican. "Cuando he llegado al instituto a las nueve de la mañana hacía -15 grados. El equipo directivo se acercó el día anterior para poner la calefacción, pero te enfrentas al Covid y a tener que abrir las ventanas cada cierto tiempo", relata una profesora de un pueblo de Teruel, quien considera que si con este temporal y una incidencia por coronavirus tan elevada como la de las últimas semanas no se ha recurrido al cierre de los colegios y a la enseñanza online ya no cree que se haga.