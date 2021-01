Iceta apuesta por mantener el 14F e Illa pide "consenso" ante un Govern que apunta al aplazamiento por el pico de contagios

El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este martes que la decisión de si se mantienen o se aplazan las elecciones catalanas del 14 de febrero se tome por "consenso", ante la reunión en la que los partidos catalanes de este viernes ante la que, de momento, no parece que haya una posición común. Miquel Iceta, el secretario general del PSC por el que Illa será el candidato, pide abiertamente que se mantenga la cita electoral, mientras que un informe de la Generalitat sobre la situación epidemiológica apunta a todo lo contrario, al advertir de que la campaña electoral coincidirá con un pico de contagios de coronavirus.

Illa ha sido preguntado repetidamente por su preferencia sobre si mantener las elecciones o aplazarlas durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Aunque ha insistido en que no quiere pronunciarse, porque la decisión la debe tomar la mesa de partidos que se ha formado para ello en el Parlament, ha terminado por pedir "consenso", algo que de momento no parece que sea seguro.

"Hay un espacio de decisiones del Govern y los partidos que tiene que ser tomada por consenso y no voy a hacer ningún juicio", ha indicado Illa, que también ha insistido en que de momento él como ministro de Sanidad está "centrado 101% en lucha contra el virus en una semanas que van a ser complicadas".

A este respecto, ha añadido que ignora si su exposición como ministro de Sanidad favorece su candidato y que le es indiferente. "No sé si esto general o no algún tipo de ventaja, me da igual", ha dicho días después de publicarse varias encuestas. Una, de El Periódico de Cataluña, le da ganador de los comicios aunque otra de La Vanguardia refleja una victoria de ERC, con el PSC al alza.

Si se puede trabajar, se puede votar

Desde Barcelona, el secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha sido más claro a favor de mantener la cita electoral el 14 de febrero. En una entrevista en TV3, ha afirmado que "no hay ningún dato que avale el aplazamiento de las elecciones".

"Si decimos a la gente que tiene que ir a trabajar y levantarse bien temprano a coger el metro, es una contradicción muy grande decirles que no pueden ir a votar un domingo. Mientras que a la gente les dicen que tienen que abrir las escuelas, ¿cómo van a cerrar los colegios electorales? Es una contradicción", ha añadido.

El PSC mantiene que la pandemia seguirá aquí el 14F y continuará después de es a fecha y que, aunque no van a ser unas elecciones normales como ya ocurrió en Galicia o en el País Vasco el año pasado, con un "dispositivo adecuado" que asegure la distancia o reserve horarios especiales para las personas más mayores, no tienen por qué retrasarse.

Además, los socialistas catalanes consideran que Cataluña lleva ya "un año sin Gobierno", desde que el expresident Quim Torra diera por "roto" el Govern.

El aplazamiento no es descabellado

Sin embargo, la decisión de mantener las elecciones en febrero no está tomada y el Govern parece inclinarse justo por lo contrario, por aplazar unos comicios que, en principio ya se preveían para el otoño pasado.

La decisión, en principio, la tomarán los partidos del Parlament, pero para ello la Consellería de Salut ha elaborado un informe sobre la situación de la pandemia en Cataluña que presentó ayer a en una reunión técnica y que apunta a que habrá un pico de contagios justo cuando empiece la campaña electoral, el 29 de enero. Para esa fecha es cuando Illa ha dicho que abandonará Sanidad, siempre y cuando haya elecciones el 14F.

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha planteado este martes como escenario verosímil un eventual aplazamiento de las elecciones y ha atribuido al Govern la "decisión final" sobre si habrá o no 14F.

Según ha dicho, dada la situación epidemiológica "grave" que vive Cataluña tras las fiestas navideñas, posponer las elecciones no es en absoluto una hipótesis descabellada.