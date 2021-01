El Colegio de Médicos de Cáceres pide a la población que se "autoconfine" porque la situación "es muy grave"

Arjona ha mostrado su preocupación por el incremento de contagios en la región, que ha registrado en la última jornada un total de 773 casos positivos de Covid-19 confirmados, así como 12 personas fallecidas, lo que supone un total de 1.115 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.

"Pedimos a la población que reflexione y que realice un ejercicio individual de responsabilidad para ir de casa al trabajo y vuelta a casa", ha dicho el presidente del órgano colegial, que ha insistido en que la mayoría de los contagios se producen en reuniones familiares y de amigos, por lo que ha incidido en el uso de la mascarilla el mayor tiempo posible y otra medidas de seguridad como la distancia social.

Según Arjona, hay que salir "lo menos posible" de casa y evitar el contacto con otras personas fuera del círculo de convivencia familiar porque el "problema" son los asintomáticos, ya que no se sabe quién puede estar contagiado y está transmitiendo la enfermedad.

"No es normal que en una terraza de un bar la gente se quite la mascarilla y se ponga a fumar nada más sentarse sin que todavía no se haya pedido la consumición", ha recalcado en declaraciones a Europa Press, en las que también se ha referido a las imágenes "sin control" que se han visto en los centros comerciales "con colas en las que no se guardaba la distancia de seguridad". Por eso cree que "hay que reducir al mínimo la actividad" y "ser consecuentes", al tiempo que apela al "sentido común" de la ciudadanía.

USAR LOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Respecto a las medidas decretadas por la Junta de Extremadura con el cierre de comercios y hostelería en 16 municipios, entre ellos Cáceres y Badajoz, Arjona ha pedido a la Administración regional que haga públicos los datos epidemiológicos como la franja de edad de los nuevos contagios y el lugar donde creen que se hayan contagiado, un dato que requieren los "rastreadores" cuando se ponen en contacto con los positivos por coronavirus, y con el que se puede conocer la "trazabilidad" del contagio.

Y es que, si en la primera ola el principal foco de contagios fue en las residencias de mayores y afectó a personas de avanzada edad, en esta ocasión se ha detectado que los principales contagiados son personas de entre 25 y 30 años. "No creo que esa gente se haya contagiado en un comercio y, a lo mejor, sí lo ha hecho en un gimnasio", ha sugerido el presidente de los médicos cacereños.

"Hay que analizar los datos epidemiológicos de la edad y el lugar de contagio para atajar el problema", ha insistido al tiempo que subraya que las autoridades sanitarias tienen esos datos en su poder y deben utilizarlos para adoptar las medidas adecuadas dirigidas a doblegar esta nueva curva en la que Extremadura lidera la incidencia de contagios en los últimos catorce días.

A este respecto, Arjona ha señalado que "es curioso" que las dos únicas Comunidades Autónomas que no decretaron el cierre perimetral en el Puente de la Constitución (Baleares y Extremadura) estén registrando ahora el mayor índice de contagios de España, por lo que ha insistido en que hay que ir al "foco" del problema y analizar el origen de estos nuevos contagios.

En cuanto a la situación de los hospitales, Arjona ha indicado que el San Pedro de Alcántara de Cáceres ya tiene cuatro plantas dedicadas a enfermos de Covid-19 y ha habido que trasladar algunos servicios, como el de geriatría, al Hospital Universitario. El Hospital Nuestra Señora de la Montaña también está a punto para su reapertura, que podría producirse "la semana que viene", ha concluido.