Una profesora de la UPNA, miembro de honor de la Facultad de Enfermería del 'Royal College of Surgeons in Ireland'

El nombramiento es un “prestigioso galardón que reconoce la trayectoria genuina y buena práctica profesional de personas en el campo de la enfermería y la especialidad de matrona”, o las contribuciones investigadoras tanto en los mencionados campos como en el cuidado de la salud en general, según explica la mencionada institución. Debido a la situación sanitaria, la ceremonia de reconocimiento, celebrada recientemente, tuvo lugar vía online.

Cristina García-Vivar es profesora titular de Universidad (Enfermería) y subdirectora en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra desde febrero de 2020. Anteriormente, ocupó diferentes puestos académicos y de gestión en la Universidad de Navarra. Es también asesora en investigación del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra y miembro electo de la Junta Directiva de la International Family Nursing Association (IFNA).

Su investigación se desarrolla en el área de la cronicidad y el bienestar de las familias que conviven con un proceso crónico, especialmente, la supervivencia de cáncer. En estos ámbitos ha participado y ha sido investigadora principal de varios proyectos financiados en convocatorias públicas competitivas de España y Brasil. Uno de ellos, en los que trabaja actualmente, está centrado en la mejora de la atención a los largos supervivientes de cáncer y su familia en Atención Primaria.

Es investigadora del grupo 'Inno-CARE: investigación sobre prácticas innovadoras en enfermería' de la UPNA y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA). También forma parte de diferentes grupos de trabajo e investigación nacionales e internacionales, como el 'Grupo SEEO supervivientes' de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, el grupo de investigación 'Procesos crónicos, Cuidados al final de la vida y Familia' de la Universidad de Navarra, 'FAMily Research in Europe' (FAM-RE), y el 'European Centre of Research Excellence-Continuing Professional Development for Nursing and Midwifery'.